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Çarkıfelek'in sunucusu Emel Özkızıltaş bakın kim çıktı! Pozları Instagram'ı salladı

08.12.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emel Özkızıltaş, ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapmıştı. Konuşma tarzı ve enerjik hareketleriyle yarışmada dikkatleri üzerine çeken Emel Özkızıltaş bakın kim çıktı.

Çarkıfelek'in sunucusu Emel Özkızıltaş bakın kim çıktı! Pozları Instagram'ı salladı

Ekranların tanınan simalarından biri olan Emel Özkızıltaş, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğu farklı sezonlarda Mehmet Ali Erbil ve Onur Büyüktopçu'nun üstlendiği Çarkıfelek yarışması ile adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Pozları ve tarzıyla Instagram'ı sallayan Emel Özkızıltaş bakın kim çıktı.

EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR?

Emel Özkızıltaş 12 Ocak 2015'te başlayan ve 3 Nisan 2015'te final yapan İşte Benim Stilim'in 2. sezon birincisidir. 1986 doğumlu 35 yaşındaki Özkızıltaş Abdullah Yıldız’ın Mektup klibinde rol aldı.

Çarkıfelek'in sunucusu Emel Özkızıltaş bakın kim çıktı! Pozları Instagram'ı salladı

Türkan Şoray‘ın Balıkçı Azize karakteri taklidi ile tanınan Emel Özkızıltaş’ın asıl mesleği uçak kabin memurluğudur.

Çarkıfelek'in sunucusu Emel Özkızıltaş bakın kim çıktı! Pozları Instagram'ı salladı

27 Nisan 2020'de vefat eden moda tasarımcısı Nur Yerlitaş, İşte Benim Stilim jüri üyesiyken yarışmacı Emel Kızıltaş'a "Zennube" adını taktı.

Çarkıfelek'in sunucusu Emel Özkızıltaş bakın kim çıktı! Pozları Instagram'ı salladı

Instagram'ıaktif olarak kullanan Emel Özkızıltaş'ın paylaşımlarına binlerce beğeni geliyor. Özkızıltaş'ın Instagram'da 502 bin takipçisi bulunuyor.

Çarkıfelek'in sunucusu Emel Özkızıltaş bakın kim çıktı! Pozları Instagram'ı salladı

Çarkıfelek'in sunucusu Emel Özkızıltaş bakın kim çıktı! Pozları Instagram'ı salladı

Çarkıfelek'in sunucusu Emel Özkızıltaş bakın kim çıktı! Pozları Instagram'ı salladı


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Anahtar Kelimeler:
İşte Benim Stilim Mehmet Ali Erbil Nur Yerlitaş Onur Büyüktopçu
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