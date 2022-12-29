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Çarkıfelek'in unutulmaz hostesi Yasemin Koşal gözlerden uzak yaşıyor! Son hali şaşırttı

29.12.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem Tarık Tarcan'lı hem de Mehmet Ali Erbil'li Çarkıfelek'te hosteslik yapan Yasemin Koşal artık gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Yasemin Koşal'ı görenler ise tanımakta zorlanıyor. Güzelliğiyle bir döneme damga vuran Yasemin Koşal'ın son hali sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Çarkıfelek'in unutulmaz hostesi Yasemin Koşal gözlerden uzak yaşıyor! Son hali şaşırttı

'Çarkıfelek' yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, son hali ile gündem oldu. Şimdilerde ekranlardan uzakta bir hayat sürdüren Koşal'ın fit görüntüsü ve güzelliği dikkat çekiyor.

Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, programı Tarık Tarcan'ın sunduğu dönemde hostesliğe başladı. Koşal daha sonra sunuculuğu devralan Mehmet Ali Erbil ile devam etti.

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Bir dönemin top modellerinden oyuncu Yasemin Koşal'ın son hali görenler şaştı kaldı. Evlendikten sonra gözlerden uzak yaşamaya başlayan Koşal'ın bir de oğlu var.

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Yasemin Koşal, yıllara meydan okuyan güzelliğinden ödün vermese de değişimiyle de "Bambaşka biri olmuş "dedirtiyor.

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