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  4. Carlo Ancelotti, Arda Güler için sevindirici haberi verdi! 'Ameliyat olduğunda...'

Carlo Ancelotti, Arda Güler için sevindirici haberi verdi! 'Ameliyat olduğunda...'

11.08.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle Türk ve dünya basınında büyük ses getiren Arda Güler, takımının da yer aldığı hazırlık turnuvasının antrenmanında sakatlanmıştı. Tedavi için Madrid şehrine geri dönen Güler'in ameliyat olacağı ortaya çıkmıştı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'den yıldız isim için önemli bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye imza attığı günden bu yana saha içinde gösterdiği performansla taraflı tarafsız her kesimin beğenisini almış ve bu yaz Real Madrid'e transfer olmuştu. 20+10 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle İspanya devine imza atan milli futbolcu şanssız bir sakatlık geçirmişti.

AMELİYAT KARARI

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Real Madrid'in hazırlık turnuvası kadrosunda yer alan Arda Güler, antrenman esnasında girdiği ikili mücadele sonrasında dizinden sakatlanmış ve menisküs problemi yaşamıştı. Tedavi için Madrid şehrine dönen ve durumu yakından takip edilen genç yıldızın ameliyat olacağı belirtilmişti.

"ÇOK YAKINDA İYİLEŞECEK"

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Bu durum sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti'den önemli bir açıklama geldi. İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler'in sakatlığı ciddi değil. Ameliyat olursa daha çabuk döner. Çok yakında iyileşecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Arda Güler'in sahalara 6 hafta içerisinde dönmesinin beklendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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