SPOR

Carlos Medlock ile sözleşme imzaladı

BASKETBOL HABERLERİ  | 08.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) takımlarınından Karesispor'da transferler sürüyor. Reha Öz'den sonra Amerikalı basketbolcu Carlos Medlock ile sözleşme imzaladı.

Carlos Medlock ile sözleşme imzaladı

Karesispor Basketbol Takımı Sportif Direktörü Anıl Uyanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile transferi duyurdu. Anıl Uyanık yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Geçtiğimiz sezonu Polonya Ligi ekiplerinden King Wilki Morskie Szczecin geçiren 1.83 cm boyundaki oyun kurucu Carlos Medlock, 30.1 dk, 15.8 sayı, yüzde 44 üçlük, 2.3 ribaund, 3.1 asist ortalamasıyla sezonu tamamladı. Carlos Medlock'a Karesispor'a hoş geldin diyor, Karesispor forması ile birlikte nice başarılar ve zaferler diliyoruz" dedi.

131

PARTNERTatil yapmak hakkımız!Tatil yapmak hakkımız!
Anadolu Efes'in eski yıldızı Tyler Honeycut hayatını kaybetti!Anadolu Efes'in eski yıldızı Tyler Honeycut hayatını kaybetti!
Ray McCallum, Darüşşafaka'daRay McCallum, Darüşşafaka'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Basketbol 1. Ligi Karesispor Carlos Medlock

En Çok Okunan Haberler

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

Babel'den Vida'nın golüyle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu

Babel'den Vida'nın golüyle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu

Süper Lig'de Vagner Love ve Burak Yılmaz takası

Süper Lig'de Vagner Love ve Burak Yılmaz takası

Muslera iki acı haberle maça çıkmış

Muslera iki acı haberle maça çıkmış

Takım
O
Av
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Carlos Medlock ile sözleşme imzaladı

Carlos Medlock ile sözleşme imzaladı

Anadolu Efes'in eski yıldızı Tyler Honeycut hayatını kaybetti!

Anadolu Efes'in eski yıldızı Tyler Honeycut hayatını kaybetti!

Ray McCallum, Darüşşafaka'da

Ray McCallum, Darüşşafaka'da

EuroCup'ta Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom'un grupları belli oldu!

EuroCup'ta Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom'un grupları belli oldu!

Anadolu Efes, Errick McCollum'u gönderdi

Anadolu Efes, Errick McCollum'u gönderdi

Hidayet Türkoğlu: Önemli iki maç oynayacağız

Hidayet Türkoğlu: Önemli iki maç oynayacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.