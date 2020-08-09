Carlos Tevez'in sözleşmesi yenilendi

Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki golcünün kontratının 2021 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.
Bir dönem Manchester City, Manchester United ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde boy gösteren Tevez, 2017 yılında transfer olduğu Shanghai Shenhua'da 38 milyon Euro'luk maaşıyla dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer almıştı.
Arjantin Süper Ligi'ne mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilmişti. Ülkede liglerin ne zaman devam edeceği belirsizliğini korusa da takımlar yarından itibaren antrenmanlara başlayabilecek.
(AA)
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