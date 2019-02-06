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Çarpıcı araştırma! Kadınların beyni erkeklere göre daha geç yaşlanıyor

sesamos sesamos
SAĞLIK  | 06.02.2019 20:40 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen bir araştırma, kadınların beyninin erkeklere göre daha geç yaşlandığını ortaya koydu.

Çarpıcı araştırma! Kadınların beyni erkeklere göre daha geç yaşlanıyor

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmaya katılan yaşları 20 ila 82 olan 121 kadın ve 84 erkeğin beyin tomografileri incelendi. Katılımcıların beyinlerindeki farklı bölümlerde glukoz ve oksijen akışı ölçüldü. Beyin metabolizmasının erkekler ve kadınlarda nasıl değiştiği araştırıldı.

3-4 YAŞ FARK EDİYOR

Üniversitenin radyoloji bölümünde Dr. Manu Goyal, çalışmanın sonucunda 30 yaşında bir kadının beyninin yaşıtı bir erkeğin beyninden 3-4 yaş daha genç olduğunun tespit edildiğini belirterek, bunun da kadınların ileri yaşlarda öğrenmek ve yaratıcı olmak için daha donanımlı olmalarını sağlayacağını vurguladı.

Goyal, konuyla ilgili araştırmalarını sürdüreceklerini söyledi. Çalışmanın sonuçları "National Academy of Sciences"da yayımlandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
kadınlar Erkekler beyin araştırma

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