Çarpışma 19. Bölümden ilk sahne yayınlandı! Veli ailesinin intikamını alabilecek mi?

Ortaya çıkan dişli düşman hem Kadir’in hem Veli’nin peşindedir. Şok eden durum ise Cansız’ın Ruslar’ın tarafında olmasıdır. Zeynep’in üzerine zimmetine para geçirme suçu atılmış, onu aklayacak belgeler ise Veli’nin elindedir. Çetin’in ölümünün ardından Haydar ve Kadir arasında geçen duygusal konuşma onun ne kadar iyi bir polis olduğunun kanıtıdır. Cemre için ise zor günler kapıdadır. Babası gözünün önünde kendisini öldürmüştür. Birbiri ile kesişen dört yaşam, onları bölmeye çalışan başka yaşamlar, içi içe geçmiş düşmanlıklar ve hepsinin üstünde koruyucu gücü ile sevgi. Dostların ölümsüz dost oldukları, düşmanların kıyasıya birbirlerine düşmanlık güttüğü Çarpışma gittikçe artan temposu ile devam ediyor.

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ÇARPIŞMA 18. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Zeynep’e karşı yöneltilen suçlamaların asılsız olduğuna sadece yakınındakiler inanmaktadır. Kadir elindeki bütün imkanları kullanarak onu çıkartmaya çalışacaktır. Zeynep’in tutuklanmasının ardında Veli Cevher vardır. Kadir Adalı, Zeynep’e bu tuzağı kuranların peşindeyken kendi peşinde de Ivan vardır. Haydar onu Ivan konusunda uyarsa da Kadir pek oralı olmaz. Ivan önce Veli’ye karşı bir saldırı gerçekleştirir. Veli bu saldırıdan kurtulmayı başarır. Bir sonraki hedefi ise Kadir’dir. İşin içinde Cansız’ın da olması Kadir için bilmediği bir avantajdır. Cansız, Ivan’ın Kadir’in peşine düşeceğini anlayınca kendi adamlarını onu korumaları için gönderir. Kadir’i sıkıştıran Ruslar, Kadir’e zarar veremezler ama yanında bulunan Çetin’i öldürürler. Zeynep’in dışarı çıkmasındaki kilit Demir’dir. Kadir bu işin arkasında Veli’nin olduğundan emindir. Zeynep’i dışarı çıkarması için Veli ile bir pazarlığa oturur. Elindeki bilgi karşısında Zeynep’i dışarı çıkaracak delili ister. Veli’nin annesi, babası, kardeşleri Ivan tarafından öldürülmüş, Kadir o gece olanlara engel olamamıştır. Zeynep’i kurtarmayı başarmışlardır ama önlerinde Ivan tuzağı vardır. Bindikleri arabanın altında onları ölüme götürecek bir bomba düzeneği kurulmuştur.