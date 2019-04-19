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Çarpışma 19. Bölümden ilk sahne yayınlandı! Veli ailesinin intikamını alabilecek mi?

kutay.kaya kutay.kaya
SİNEMA TV  | 19.04.2019 09:05 | Son Güncelleme

Ivan, Kadir ve Veli’nin peşindedir. Cansız ise Veli’nin ölmesini isterken, Kadir’e zarar gelmesin diye peşine adamlarını takar. Çarpışma’nın 19. bölümünde neler yaşanacak?

Çarpışma 19. Bölümden ilk sahne yayınlandı! Veli ailesinin intikamını alabilecek mi?

Ortaya çıkan dişli düşman hem Kadir’in hem Veli’nin peşindedir. Şok eden durum ise Cansız’ın Ruslar’ın tarafında olmasıdır. Zeynep’in üzerine zimmetine para geçirme suçu atılmış, onu aklayacak belgeler ise Veli’nin elindedir. Çetin’in ölümünün ardından Haydar ve Kadir arasında geçen duygusal konuşma onun ne kadar iyi bir polis olduğunun kanıtıdır. Cemre için ise zor günler kapıdadır. Babası gözünün önünde kendisini öldürmüştür. Birbiri ile kesişen dört yaşam, onları bölmeye çalışan başka yaşamlar, içi içe geçmiş düşmanlıklar ve hepsinin üstünde koruyucu gücü ile sevgi. Dostların ölümsüz dost oldukları, düşmanların kıyasıya birbirlerine düşmanlık güttüğü Çarpışma gittikçe artan temposu ile devam ediyor.

Çarpışma yeni bölümünden paylaşılan sahneyi izlemek için TIKLAYINIZ!

ÇARPIŞMA 18. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Zeynep’e karşı yöneltilen suçlamaların asılsız olduğuna sadece yakınındakiler inanmaktadır. Kadir elindeki bütün imkanları kullanarak onu çıkartmaya çalışacaktır. Zeynep’in tutuklanmasının ardında Veli Cevher vardır. Kadir Adalı, Zeynep’e bu tuzağı kuranların peşindeyken kendi peşinde de Ivan vardır. Haydar onu Ivan konusunda uyarsa da Kadir pek oralı olmaz. Ivan önce Veli’ye karşı bir saldırı gerçekleştirir. Veli bu saldırıdan kurtulmayı başarır. Bir sonraki hedefi ise Kadir’dir. İşin içinde Cansız’ın da olması Kadir için bilmediği bir avantajdır. Cansız, Ivan’ın Kadir’in peşine düşeceğini anlayınca kendi adamlarını onu korumaları için gönderir. Kadir’i sıkıştıran Ruslar, Kadir’e zarar veremezler ama yanında bulunan Çetin’i öldürürler. Zeynep’in dışarı çıkmasındaki kilit Demir’dir. Kadir bu işin arkasında Veli’nin olduğundan emindir. Zeynep’i dışarı çıkarması için Veli ile bir pazarlığa oturur. Elindeki bilgi karşısında Zeynep’i dışarı çıkaracak delili ister. Veli’nin annesi, babası, kardeşleri Ivan tarafından öldürülmüş, Kadir o gece olanlara engel olamamıştır. Zeynep’i kurtarmayı başarmışlardır ama önlerinde Ivan tuzağı vardır. Bindikleri arabanın altında onları ölüme götürecek bir bomba düzeneği kurulmuştur.

ÇARPIŞMA 19. BÖLÜM İLK SAHNE

Ivan ne kadar Veli’nin düşmanı ise Veli de o kadar Ivan’ın düşmanıdır. Sonunda Ivan’ı bulup karşısına çıkmayı başarır. Veli’ye doğrultulan silahlara rağmen söyleyeceklerinden geri kalmaz. Ivan’a kendisinin ölmeden önce göreceği son kişi olduğunu söyler. Ivan bu tavra anlam veremez. Veli’nin neden kendisini tehdit ettiğini sorar. Veli de onu en son anda öğreneceğini söyler. Zeynep’ten gelen telefonu açmasını söyleyen Ivan’a Veli’nin cevabı olumsuz olur. Ivan ve Veli arasındaki gelişmenin ne boyuta varacağı dizinin yeni bölümünde.

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