Çarpışma'da Cansız'dan korkunç saldırı! Zeynep öldü mü? Çarpışma 23. son bölüm izle!

Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz'ın başrollerini paylaştığı Çarpışma, 23. son bölümüyle 23 Mayıs Perşembe akşamı ekrana geldi. Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çarpışma'nın finalden önceki son bölümünde şok gelişmeler yaşandı.
KADİR ZEYNEP'İ BOMBADAN KURTARDI
Çarpışma son bölümde Cansız'ın kaçırdığı Zeynep’in yanına ulaşan Kadir, Cansız’dan bombayı çözmesini istedi. Bombanın durdurulmasının çok zor olduğunu söyleyen Cansız sadece tek bir yolu olduğunu anlattı. Kadir’e Zeynep’in elindeki butonla beraber diğer butona aynı anda basmalarını söyleyen Cansız eğer birinin elini çekerse bombanın patlayacağını söyledi. Zeynep’in hayatı için kendi hayatını ortaya koyan Kadir butona bastı. Bombanın saati durması ile gerçek planını ortaya çıkaran Cansız bombayı etkisiz hale getirmeyeceğini söyleyerek mekandan gitti.
Bombanın kablosunu keserek ilk aşamayı atlatan Kadir, Zeynep’ten elini butondan çekmesi için hazır olmasını istedi. Kadir’in üçten geriye sayması ile bir anda ellerini butondan çekince bomba patlamadı. Kısa bir şaşkınlık yaşayan Kadir daha sonra Zeynep’e sarıldı.
VELİ CANSIZ'A PUSU KURDU
Cansız’ın kaçmasına izin vermemekte kararlı olan Veli pusu kurdu. Gemiyle kaçma hayalleri kurarken kendini bir anda köşeye sıkışmış bulan Cansız’ı adamları hemen korumaya aldı. Cansız içine düştüğü durumdan bir adamı sayesinde kurtulmaya çalışsa da Veli buna izin vermedi ama bir fırsatını bulan Cansız koşarak kaçtı. Cansız’ı kaçtığı yerde yakalayan Veli hiç düşünmeden ateş etti.
CANSIZ ZEYNEP'İ BIÇAKLADI! ZEYNEP ÖLDÜ MÜ?
Zeynep’in peşini bırakmamakta kararlı olan Cansız, Veli’ye mermi ile mesaj yolladı. Zeynep’in öldürüleceğini anlayan Veli, Kadir’e ulaşamayınca Haydar’ı arıyor. Veli’den duydukları sonrası şok olan Haydar hemen ekibini mekana yolladı. Kadir’e ulaşamayınca mekana gelen Veli, Cansız’ın adamını görünce hemen silahını çekti ve havaya ateş etti. Cansız'ın adamları ise silahla karşılık verince çatışma yaşandı. Veli ve Kadir'in Cansız'ın adamlarını öldürmeyi başardı. Ancak pusuya yatıp olan biteni izleyen Cansız ise Zeynep’in boşluğundan faydalanıp iki defa bıçakladı. Zeynep kanlar içinde yere düşerken, Cansız kaçmayı başardı. Zeynep’in halini gören Kadir ise ne yapacağını şaşırdı.
ÇARPIŞMA SON BÖLÜM ÖZETİ
Kadir’in tetiği çekmekte tereddüt ettiğini gören Veli, yaptığı kötülükleri bir bir hatırlatarak kendisini öldürmesi için Kadir’i kışkırtır. Bu sırada Zeynep için zaman gittikçe daralmakta ve geçen her bir saniye onu ölüme bir adım daha yaklaştırmaktadır. Kadir, kontrolünü tamamen kaybetmek üzeredir ki son anda Zeynep’e ulaşabileceği bir yol açılır. Cansız, Zeynep’in yerini söylemese de, Kadir’i onun yanına götürmeyi kabul eder. Hızla yola çıkarlar ve Zeynep’in yanına gelirler. Cansız, imha edilmesi öylesine zor bir bomba düzeneği hazırlamıştır ki, Zeynep’ten sonra Kadir de Cansız’ın ölüm tuzağının içine düşer. Kadir ve Zeynep’in kurtulmaları artık tamamen şansa ve mucizelere bağlıdır. Veli, kaçma planları yapan Cansız’ı öldürmek için harekete geçer ve pusuya yatar. Beklediği fırsatı da yakalar ve Cansız’ın üzerine mermi yağdırır. Diğer yanda Cemre cezaevine gider ve Demir’le yüzleşir. Kerem, Cemre’nin yine en büyük destekçisidir. Veli, İstanbul’dan ayrılmaya karar verir ve şehirle vedalaşmaya başlar. Ancak hiç beklemediği bir anda, hiç beklemediği birinden bir mesaj alır. Kan akacak, canlar yanacak ve ölüm kapıyı bir kez daha çalacaktır.
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