Çarpışma'da Cansız'dan korkunç saldırı! Zeynep öldü mü? Çarpışma 23. son bölüm izle!

Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz'ın başrollerini paylaştığı Çarpışma, 23. son bölümüyle 23 Mayıs Perşembe akşamı ekrana geldi. Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çarpışma'nın finalden önceki son bölümünde şok gelişmeler yaşandı. KADİR ZEYNEP'İ BOMBADAN KURTARDI

Çarpışma son bölümde Cansız'ın kaçırdığı Zeynep’in yanına ulaşan Kadir, Cansız’dan bombayı çözmesini istedi. Bombanın durdurulmasının çok zor olduğunu söyleyen Cansız sadece tek bir yolu olduğunu anlattı. Kadir’e Zeynep’in elindeki butonla beraber diğer butona aynı anda basmalarını söyleyen Cansız eğer birinin elini çekerse bombanın patlayacağını söyledi. Zeynep’in hayatı için kendi hayatını ortaya koyan Kadir butona bastı. Bombanın saati durması ile gerçek planını ortaya çıkaran Cansız bombayı etkisiz hale getirmeyeceğini söyleyerek mekandan gitti. Bombanın kablosunu keserek ilk aşamayı atlatan Kadir, Zeynep’ten elini butondan çekmesi için hazır olmasını istedi. Kadir’in üçten geriye sayması ile bir anda ellerini butondan çekince bomba patlamadı. Kısa bir şaşkınlık yaşayan Kadir daha sonra Zeynep’e sarıldı.

VELİ CANSIZ'A PUSU KURDU

Cansız’ın kaçmasına izin vermemekte kararlı olan Veli pusu kurdu. Gemiyle kaçma hayalleri kurarken kendini bir anda köşeye sıkışmış bulan Cansız’ı adamları hemen korumaya aldı. Cansız içine düştüğü durumdan bir adamı sayesinde kurtulmaya çalışsa da Veli buna izin vermedi ama bir fırsatını bulan Cansız koşarak kaçtı. Cansız’ı kaçtığı yerde yakalayan Veli hiç düşünmeden ateş etti. CANSIZ ZEYNEP'İ BIÇAKLADI! ZEYNEP ÖLDÜ MÜ?

Zeynep’in peşini bırakmamakta kararlı olan Cansız, Veli’ye mermi ile mesaj yolladı. Zeynep’in öldürüleceğini anlayan Veli, Kadir’e ulaşamayınca Haydar’ı arıyor. Veli’den duydukları sonrası şok olan Haydar hemen ekibini mekana yolladı. Kadir’e ulaşamayınca mekana gelen Veli, Cansız’ın adamını görünce hemen silahını çekti ve havaya ateş etti. Cansız'ın adamları ise silahla karşılık verince çatışma yaşandı. Veli ve Kadir'in Cansız'ın adamlarını öldürmeyi başardı. Ancak pusuya yatıp olan biteni izleyen Cansız ise Zeynep’in boşluğundan faydalanıp iki defa bıçakladı. Zeynep kanlar içinde yere düşerken, Cansız kaçmayı başardı. Zeynep’in halini gören Kadir ise ne yapacağını şaşırdı.