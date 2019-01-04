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Çarpışma'da senaryo değiştirten şok ayrılık! Gideceği netleşti

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 04.01.2019 09:45 | Son Güncelleme

Show TV'nin haftaiçi hergün perşembe günü ekrana gelen yeni dizisi Çarpışma'da yeni bölümde şok bir ayrılık yaşanacak. 6 bölüm boyunca dizinin kilit isimlerinden biri olan karakter diziye veda edecek.

Çarpışma'da senaryo değiştirten şok ayrılık! Gideceği netleşti

Show tv'nin sezon ortasında büyük umutlarla yayına soktuğu yeni dizisi Çarpışma 6. bölümü ile geçtiğimiz hafta ekrana geldi. Karşısında sıkı rakipleri olan dizi bir türlü reyting listelerinde beklenen başarıyı gösteremese de diziyi ilgiyle izleyen büyük bir kesim var.

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Dizinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz gibi genç ve başarılı oyuncular var. Fakat dizinin 7. bölümünde ekrana veda edecek bir oyuncu var. Yapımcı yeni bölümde kimin ayrılcağını resmen duyurdu.

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Dizinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen 6. bölümünde İsmail Demirci’nin canlandırdığı Galip karakteri, Veli’nin zorlamasıyla Zeynep tarafından vurulmuştu. Galip’in ölüp ölmeyeceği merak konusu olmuştu.

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Karısı Zeynep tarafından vurulan Galip dizinin yeni bölümlerinde olmayacak. İsmail Demirci'nin 6 bölümdür hayat verdiği ve dizinin kilit isimlerinden biri olan Galip, senaryo gereği ölecek.

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ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

Çarpışma dizisi, reklam azlığı nedeniyle Ocak ayı boyunca ekranda olmayacak. Show TV yayın akışında dizinin yeni bölümü hakkında bir açıklama henüz yok.

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PEKİ DİZİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU

Çarpışma'nın 6. Bölümünde; planını Zeynep’e ve Galip’e de anlattı. Bu öylesine bıçak sırtı bir oyundur ki, birinin yapacağı en küçük bir hata, herkese her şeyini kaybettirebilecek risktedir.

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Diğer yanda Veli de boş durmadı ve Zeynep ve Galip’le temas kurdu. Yakup’un başına silah dayadığı Cemre ölümle burun buruna kaldı. Kerem bir fırsatını bulup, Yakup’un üzerine atladı.

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Kerem, Cemre, Merve ve Yakup’un arasında silah patladı ve ortalık kana bulandı. Zeynep, Galip’e çok öfkeliydi. Yıllardır içinde biriktirdiği nefreti onun yüzüne haykırırken, geçmişle ilgili itiraflarda da bulundu.

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Adalı’nın istemeden kulak misafiri olduğu bu itiraflar, inceden yüreğini sızlattı Ve artık hesaplaşma zamanı gelmişti.

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Adalı harekete geçti. Aynı anlarda, Adalı ile Veli’yi kardeşlikten, can düşmanlığına getiren geçmişin sır dolu perdeleri de bir bir aralanmaya başladı.

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çarpışma ayrılık yeni bölüm Kıvanç Tatlıtuğ ismail demirci

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