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Çarpışma'da Veli'nin ailesini öldüren Ivan kim? Kadir büyük sırrı açıkladı! Çarpışma 18. yeni bölüm fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 12.04.2019 01:48 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 18. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çarpışma'nın yeni bölümünde, Kadir ve Veli karşı karşıya geliyor. Kadir düşmanı Veli'ye ailesinin ölümüyle ilgili büyük bir sırrı söylüyor. Veli, Kadir’in ‘Aileni katleden kişinin kimliği benim elimde. O adamın kim olduğunu biliyorum!’ sözleri karşısında şoke olurken, görüntüye Ivan geliyor. Peki Kadir ve Veli işbirliği mi yapacak? Çarpışma'da Ivan kim? İşte Çarpışma 18. yeni bölümden ilk sahne ve son bölümde yaşananlar.

Ay Yapım’ın, Show TV’de ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 18. bölümünden ilk sahne yayınlandı.

KADİR’İN VERDİĞİ BİLGİ VELİ’Yİ ŞOKE EDİYOR! IVAN KİM?

Kadir ile Veli’nin karşı karşıya oldukları sahnede Kadir, Veli’ye çok önemli bir bilgi vereceğini söylüyor, karşılığında da ondan Zeynep’in suçsuzluğunu ispatlayacak delil getirmesini istiyor. Veli, Kadir’in ‘Aileni katleden kişinin kimliği benim elimde. O adamın kim olduğunu biliyorum!’ sözleri karşısında şoke olurken, görüntüye Ivan geliyor. Kadir, Veli ve Ivan arasında neler yaşanacağı ise merakla bekleniyor.

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ÇARPIŞMA’NIN 17. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

‘Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelen 17. Bölümünde Kadir yaralı halde yerde yatarken Haydar ve ekibi de olay yerine geldi. Kadir hızla hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Hayati tehlikesi olmayan Kadir, kısa sürede ayağa kalktı. Yıllarca birlikte çalışan Cansız, Veli ve Selim birbirlerine düşman oldu. Zeynep’ten duyduklarıyla içi şüphe dolu olan Cansız, Asiye’ye Kadir’in oğlu olup olmadığını sordu. Asiye, Cansız’a gerçeği söyledi. Cansız, Veli ve Kadir hastanede aynı odada yan yana geldiler. Bu anlarda Kadir’in Cansız’ı öğreneceğinden endişe eden Zeynep ve Asiye büyük panik yaşadı. Zeynep’in kapısını polisler çaldı ve zimmetine para geçirmek suçlaması ile gözaltına alındığını söylediler. Kerem ve Cemre, aşkla birlikte gelen mutluluk ve huzur duygusunu yaşadılar. Meral ise Yakup tarafından saldırıya uğradı ve alıkonuldu.

SELİM KIZI İÇİN CANINI FEDA ETTİ!

Belma ve Demir’in ihanetini öğrenen Selim, Belma’yı vurdu. Belma’nın öldüğünü zanneden Selim’in üzerindeki baskı daha da arttı. Selim, Cansız’dan kendisini kurtarmasını istedi ve aksi halde Kadir’e her şeyi anlatmakla tehdit etti. Cansız da ona Cemre’yi öldürme tehdidiyle karşılık verdi. Cansız, Selim’den kızının hayatına karşılık kendi hayatını istedi. Selim, öldürdüğü karısının mezarına gitti. Cemre de geldi. Ardından da Cemre’yi gizlice takip eden Kerem geldi. Selim silahını Kerem’e doğrulttu. Bu sırada arkasında beliren Kadir, Selim’e teslim olmasını söyledi. Selim silahını başına dayadı ve Cemre’nin yaşaması için kendi hayatına son verdi.

Çarpışma (7)

Cansız, Veli’ye Kadir’in paralarına el koyduğu Rus mafyasının infaz timi lideri Ivan’ın kendisiyle hesaplaşmaya geleceğini söyledi. Ivan’ın elinde görülen dosyadan ise sadece Veli’den değil, Kadir’den de intikam almak için geleceği anlaşıldı.

Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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