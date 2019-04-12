Çarpışma'da Veli'nin ailesini öldüren Ivan kim? Kadir büyük sırrı açıkladı! Çarpışma 18. yeni bölüm fragmanı izle!

Ay Yapım’ın, Show TV’de ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 18. bölümünden ilk sahne yayınlandı.

KADİR’İN VERDİĞİ BİLGİ VELİ’Yİ ŞOKE EDİYOR! IVAN KİM?

Kadir ile Veli’nin karşı karşıya oldukları sahnede Kadir, Veli’ye çok önemli bir bilgi vereceğini söylüyor, karşılığında da ondan Zeynep’in suçsuzluğunu ispatlayacak delil getirmesini istiyor. Veli, Kadir’in ‘Aileni katleden kişinin kimliği benim elimde. O adamın kim olduğunu biliyorum!’ sözleri karşısında şoke olurken, görüntüye Ivan geliyor. Kadir, Veli ve Ivan arasında neler yaşanacağı ise merakla bekleniyor.

ÇARPIŞMA’NIN 17. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

‘Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelen 17. Bölümünde Kadir yaralı halde yerde yatarken Haydar ve ekibi de olay yerine geldi. Kadir hızla hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Hayati tehlikesi olmayan Kadir, kısa sürede ayağa kalktı. Yıllarca birlikte çalışan Cansız, Veli ve Selim birbirlerine düşman oldu. Zeynep’ten duyduklarıyla içi şüphe dolu olan Cansız, Asiye’ye Kadir’in oğlu olup olmadığını sordu. Asiye, Cansız’a gerçeği söyledi. Cansız, Veli ve Kadir hastanede aynı odada yan yana geldiler. Bu anlarda Kadir’in Cansız’ı öğreneceğinden endişe eden Zeynep ve Asiye büyük panik yaşadı. Zeynep’in kapısını polisler çaldı ve zimmetine para geçirmek suçlaması ile gözaltına alındığını söylediler. Kerem ve Cemre, aşkla birlikte gelen mutluluk ve huzur duygusunu yaşadılar. Meral ise Yakup tarafından saldırıya uğradı ve alıkonuldu.