Çarpışma'da Veli'ye büyük şok! Kerem'in annesini kim kurtardı? Çarpışma 9. yeni bölüm fragmanı izle!

Ay Yapım’ın, Show TV’de ekrana gelen ve tutkuyla izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 9. bölümünden ilk sahne yayınlandı.

KEREM’İN ANNESİNİ KİM KURTARDI?

Veli’nin kendi deneyimlerine dayanarak, Demir’e ilk kez insan öldüren birinin nasıl bir ruh halinde olabileceğinden bahsettiği sahnede, Demir’in büyük bir stres altında olduğu görülüyor. Demir’in yaşadığı stresin bir insanı öldürmekten değil de, Serpil’in hayatta olmasından kaynaklandığının anlaşılması ise uzun sürmüyor.

ÇARPIŞMA’NIN 8. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

‘Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelen 8. bölümünde; Kadir’in annesi Asiye Karaca (Şebnem Sönmez) ilk kez görüldü. Veli’yle aralarında güçlü bir bağ olduğu anlaşılan Asiye, öldüğünü sandığı oğlu Kadir’in yerine koyduğu Veli’de, oğluyla ilgili merak ettiği kimi soruların cevabını aradı. Kadir’in son yaptığı operasyonda Zeynep, Cemre ve Kerem’le birlikte hareket ettiklerini ve bir aile gibi olduklarını öğrenen Veli, herkesi hedefine aldı. Veli’nin artık çok daha tehlikeli olacağını bilen Kadir de, bir yandan Veli’nin diğer yandan da emniyetteki köstebeğin peşine düştü. Demir’le işbirliği yapan Veli, Yakup ile Meral’i kaçırttı. Cemre, Demir ve Belma’dan hesap sordu. Emniyetteki köstebeğin Meltem olduğu ortaya çıktı. Veli, adamlarına Cemre ve Serpil’i kaçırtıp, Zeynep’in de başına silah dayattı. Acımasız planında Meral’i de kullanan Veli, Kadir’i yıllardır hasretini çektiği annesine kavuşmakla Zeynep’in hayatını kurtarmak, Kerem’i de Cemre ya da annesi Serpil’in hayatta kalmasını sağlamak arasında çok zor bir tercih yapmakla baş başa bıraktı. Veli, Kerem’e yeni bir oyun daha oynadı. Annesinin olduğu söylenen adrese giden Kerem, karşısında Cemre’yi buldu. Serpil’i başka bir adreste alıkoyan Veli, Demir’e Kerem’in annesini öldürme talimatını verdi. Bölüm finalinde ise Kerem, annesini bulmak için büyük bir acı ve çaresizlik içinde kendisini sokağa attı.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Ahmet Katıksız- Ufuk Hakan Eren’in yaptıkları, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle 7 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!



