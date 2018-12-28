Çarpışma'da Zeynep kızı için kocasını vurdu! Galip öldü mü? Çarpışma 6. son bölüm izle!

ZEYNEP KIZI KOCASINI VURDU! GALİP ÖLDÜ MÜ? Çarpışma’nın 6. son bölüm final sahnesinde ise büyük bir şok yaşandı. Zeynep’e kızını kurtarması için tek yol veren Veli, Zeynep’ten Galip’i öldürmesini istiyor. Zeynep bu isteği başta reddetse de çekine çekine silahı alıyor. Galip’i öldüremeyeceğini söyleyen Zeynep bir anda namlunun ucunu Veli’ye çeviriyor. Zeynep tetiği çekiyor ama silah boş olduğu için patlamıyor. Zeynep’in yaptığı bu oyun sonrası iyice çıldıran Veli, Zeynep’in boynuna sarılıyor. Zeynep’in elinden silahı alan Veli, içine mermileri yerleştirip Zeynep’in silahını Galip’e çeviriyor. Zeynep’in istemeyen tavrını gören Veli, adamını arayıp Zeynep’e kızının üstünden yükleniyor. Kızını kurtarmak için bunu yapmak zorunda olan Zeynep ise gözyaşları için tetiğe basıyor.

VELİ'DEN KADİR'E BÜYÜK TUZAK

Zeynep’i takip eden Kadir, Veli’nin mekanına kadar geliyor ama onu büyük bir sürpriz bekliyor. Kadir’in ve ekibinin karşısına bir ordu adam çıkaran Veli, Kadir’in üstüne gidiyor. Kimsede silah olmadığını gören Kadir ise silahını beline takıp attığı tekme ile sokak kavgasını başlatıyor. Bu arada Veli ise Zeynep ile ilgilenmek için mekanına dönüyor.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Çarpışma'nın 6. bölümünde; Adalı planını Zeynep’e ve Galip’e de anlatır. Bu öylesine bıçak sırtı bir oyundur ki, birinin yapacağı en küçük bir hata, herkese her şeyini kaybettirebilecek risktedir. Diğer yanda Veli de boş durmaz. Zeynep ve Galip’le temas kurar. Yakup’un başına silah dayadığı Cemre ölümle burun burunadır. Kerem bir fırsatını bulup, Yakup’un üzerine atılır. Kerem, Cemre, Merve ve Yakup’un arasında silah patlar ve ortalık kana bulanır. Zeynep, Galip’e çok öfkelidir. Yıllardır içinde biriktirdiği nefreti onun yüzüne haykırırken, geçmişle ilgili itiraflarda da bulunur. Adalı’nın istemeden kulak misafiri olduğu bu itiraflar, inceden yüreğini sızlatır. Ve artık hesaplaşma zamanı gelmiş, Adalı harekete geçmiştir. Aynı anlarda, Adalı ile Veli’yi kardeşlikten, can düşmanlığına getiren geçmişin sır dolu perdeleri de bir bir aralanacaktır.



