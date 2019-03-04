Mynet Trend

Çarpışma'da Zeynep'ten Kadir'e olay aşk itirafı! Çarpışma 13. yeni bölüm fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 04.03.2019 23:09 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarpışma'da Kadir ile Zeynep arasında çarpıcı itiraflar yaşanıyor. Kadir’in Kerem’le konuşurken, kendisiyle ilgili sevgi dolu itiraflarına kulak misafiri olan Zeynep de, Kadir’e yıllardır kalbinde tuttuklarını itiraf ediyor. Kadir ile Zeynep arasında bundan sonra neler yaşanacak, büyük aşkları yeniden alevlenecek mi soruları ise merak konusu oluyor. İşte Çarpışma 13. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 13. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kadir ve Zeynep’in karşılıklı duygusal itiraflarının damga vurduğu tanıtımda; Kadir ve Kerem’in dertleştikleri ve efkar dağıtıkları gecede, aynı mekana ansızın Zeynep ve Cemre de geliyor. Birbirlerine olan kırgınlıklarından, kızgınlıklarından ötürü erkekler ayrı, kızlar ayrı masalara oturuyor ve aralarında soğuk rüzgarlar esiyor.

ÇARPIŞMA’NIN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 12. bölümünde; Veli, Zeynep’e Cansız’ın Kadir’in babası olduğu bilgisini verdi. Zeynep’in Kadir’e annesini vermesi teklifini de, kendisi hakkındaki şikayetlerini geri çekmesi ve Kadir’den vazgeçmesi şartı ile kabul etti. Kadir, Gürcü’ye ulaştı ve ona parasını çalanın Veli olduğunu söyledi. Gürcü, Veli’yi buldu ve onu Kadir’e teslim etti. Kadir, yaptıklarının hesabını sormak ve Cansız’ın yerini öğrenmek için Veli’yi ilk etapta polise teslim etmedi. Veli’yi Kadir’in elinden, daha sonra halen Veli’ye çalıştığı anlaşılan Adem aldı. Bu sırada Kadir, Veli’den kendisi ve annesi hakkında öğrendikleriyle bir kez daha duygusal bir yıkım yaşadı.

Kadir, Veli’nin hapse gireceğini düşünürken, Zeynep şikayetlerini geri çektiği için kısa süre içinde serbest kalacağını öğrenince şoke oldu. Öfkeyle eve gelen Kadir, Zeynep’in şikayetini annesini bulması için çektiğini söylemesine rağmen, sözleriyle onu incitti. Veli, Kadir onu emniyete getirdikten kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Zeynep şikayetini çektiği için serbest kalan Veli, Zeynep’e verdiği sözü tuttu ve Asiye’nin adresini Kadir’e verdi. Kadir, annesi Asiye’nin evini buldu. Anne – oğul yıllar sonra ilk kez karşı karşıya geldi. Asiye, Kadir’i karşısında görünce gözlerinden yaş, dudaklarından ise ‘oğlum’ sözü döküldü.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Tom ve Jerry, Scooby-Doo, Jetgiller, Taş Devri ve daha fazlasıTom ve Jerry, Scooby-Doo, Jetgiller, Taş Devri ve daha fazlası
Gişe listesinin zirvesinde animasyon rüzgarlarıGişe listesinin zirvesinde animasyon rüzgarları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çarpışma 13. Bölüm 1. Fragman çarpışma çarpışma 13. yeni bölüm izle

En Çok Okunan Trend Haberler

Sınıfta skandal! 13 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi

Sınıfta skandal! 13 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi

Evlerinde nöbetleşe uyuyorlar! ' Geceleri sürekli ses geliyor'

Evlerinde nöbetleşe uyuyorlar! ' Geceleri sürekli ses geliyor'

Momo'nun yaratıcısından 'ölüm' açıklaması

Momo'nun yaratıcısından 'ölüm' açıklaması

'Komünist Başkan'dan Athena Gökhan'a yanıt

'Komünist Başkan'dan Athena Gökhan'a yanıt

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

İstanbullu Gelin'de mutluluk rüzgarları esiyor!

İstanbullu Gelin'de mutluluk rüzgarları esiyor!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Diriliş Ertuğrul'dan şok fragman!

Diriliş Ertuğrul'dan şok fragman!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tom ve Jerry, Scooby-Doo, Jetgiller, Taş Devri ve daha fazlası

Tom ve Jerry, Scooby-Doo, Jetgiller, Taş Devri ve daha fazlası

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3 gişe listesinin zirvesini bırakmıyor

Gişe listesinin zirvesinde animasyon rüzgarları

Usta yönetmen Steven Spielberg Netflix’e savaş açtı

Usta yönetmen Steven Spielberg Netflix’e savaş açtı

Oscar 2020 tahminleri (92. Oscar Ödülleri)

2019’u çoktan geride bıraktık, işte 2020 tahminleri!

Game of Thrones 8. sezon karakter afişleri

Görmeyen kalmasın! Game of Thrones’un final sezonundan afişler taze geldi

Netflix yapımı Holidate’in başrolü Emma Roberts’a emanet

Genç yıldız Netflix’ten başrolü kaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.