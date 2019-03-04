Çarpışma'da Zeynep'ten Kadir'e olay aşk itirafı! Çarpışma 13. yeni bölüm fragmanı izle!

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 13. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kadir ve Zeynep’in karşılıklı duygusal itiraflarının damga vurduğu tanıtımda; Kadir ve Kerem’in dertleştikleri ve efkar dağıtıkları gecede, aynı mekana ansızın Zeynep ve Cemre de geliyor. Birbirlerine olan kırgınlıklarından, kızgınlıklarından ötürü erkekler ayrı, kızlar ayrı masalara oturuyor ve aralarında soğuk rüzgarlar esiyor.

ÇARPIŞMA’NIN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 12. bölümünde; Veli, Zeynep’e Cansız’ın Kadir’in babası olduğu bilgisini verdi. Zeynep’in Kadir’e annesini vermesi teklifini de, kendisi hakkındaki şikayetlerini geri çekmesi ve Kadir’den vazgeçmesi şartı ile kabul etti. Kadir, Gürcü’ye ulaştı ve ona parasını çalanın Veli olduğunu söyledi. Gürcü, Veli’yi buldu ve onu Kadir’e teslim etti. Kadir, yaptıklarının hesabını sormak ve Cansız’ın yerini öğrenmek için Veli’yi ilk etapta polise teslim etmedi. Veli’yi Kadir’in elinden, daha sonra halen Veli’ye çalıştığı anlaşılan Adem aldı. Bu sırada Kadir, Veli’den kendisi ve annesi hakkında öğrendikleriyle bir kez daha duygusal bir yıkım yaşadı.