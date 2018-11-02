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Çarpışma dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisi Çarpışma ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 02.11.2018 21:57 | Son Güncelleme

Show TV'nin iddialı dizisi Çarpışma'nın 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk’un başrollerde oynadığı Çarpışma dizisinin yeni fragmanında, Sarıyer'in amigosu olan Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ) taraftarlara üçlü çektiriyor ve tribünleri coşturuyor. Diziye yeni katılan Onur Saylak'ın da yer aldığı fragman merak uyandırdı. Peki Çarpışma ne zaman yayınlanacak? İşte Çarpışma dizisi oyuncu kadrosu, konusu ve yeni fragmanı..

Çarpışma dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisi Çarpışma ne zaman başlıyor?

Ay Yapım imzalı, Show TV’nin heyecanla beklenen yeni dizisi ‘Çarpışma’nın ilk fragmanı yayınlandı.

KIVANÇ TATLITUĞ AMİGO OLDU
Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla dikkatleri çeken, izleyicileriyle buluşmak için gün sayan ‘Çarpışma’nın yayınlanan ilk fragmanında; Sarıyer Spor’un tutkulu bir taraftarı ve amigosu olan Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ) taraftarlara üçlü çektiriyor ve tribünleri coşturuyor.

çarpışma 1

Kerem de (Alperen Duymaz) tribündeki yerini alıyor. Kadir’in bir çatışmanın, Zeynep’in (Elçin Sangu) muhtemel bir tehlikenin içinde, Veli’nin (Onur Saylak) belki de zamansız bir ziyarette, Cemre’nin (Melisa Aslı Pamuk) araba kullanırken panik halinde görüldüğü sahnelerin yer aldığı fragman, izleyicilerden büyük beğeni topladı ve merak uyandırdı.

çarpışma 2

Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk’un paylaştıkları Çarpışma, etkileyici hikayesiyle Kasım ayında Show TV'de başlayacak. Çarpışma dizisi perşembe akşamları ekrana gelecek.

Çarpışma (3)

Çarpışma (5)

“HERKES DÖNER OLAY MAHALLİNE!”
Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileriyle buluşmak için gün sayan Çarpışma’nın yayınlanan ilk teaserı büyük beğeni topladı. Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ), Zeynep (Elçin Sangu), Kerem (Alperen Duymaz) ve Cemre (Melisa Aslı Pamuk)… Bu dört karakterin bir kazayla birlikte, hayatlarının kesişmesinin ekrana geldiği teaserda Kadir Adalı’nın “Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi... Nereye gidersen git, ne kadar kaçarsan kaç, eninde sonunda herkes döner, olay mahalline!” sözleri dikkat çekiyor.


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