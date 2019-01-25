Çarpışma dizisi sosyal medyayı salladı! Çarpışma 7. yeni bölümden ilk sahne

Heyecanı her hafta daha da artan hikayesiyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen ‘Çarpışma’, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. ÇARPIŞMA #BENİMAİLEM ETİKETİYLE SOSYAL MEDYANIN ZİRVESİNDE YER ALDI!

Ay Yapım’ın, Show TV’de Perşembe akşamları ekrana gelen dizisi Çarpışma’nın 7. bölümünde heyecan zirveye tırmandı. Adalı ve Veli’nin çatışmaya girdiği, ağır yaralanan Veli’nin bilinci kapanmadan hemen önce Adalı’ya, annesinin yaşadığını ve yerini bildiğini söylediği, Zeynep’in kızı Aylin’e kavuştuğu, Veli’nin hastaneden silahlı bir baskınla kaçırıldığı, Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem’in aile olma yolunda güçlü adımlar attıkları bölümü, ‘Çarpışma’ tutkunları kelimenin tam anlamı ile nefeslerini tutarak izledi. Diziyle ilgili 42 bin tweet atıldı. ‘Çarpışma’ #benimailem etiketi ile Twitter Türkiye'de 15 saat 5 dakika, dünyada ise 3 saat 55 dakika; #çarpışma etiketi ise Türkiye’de 8 saat 40 dakika, dünyada 2 saat 50 dakika TT listesinde kaldı. ‘Çarpışma’, 7.bölümüyle; ABC1’de yüzde 4.64 rating ve yüzde 9.82 izlenme payı, AB’de yüzde 4.29 rating ve yüzde 10.02 izlenme payı, Total’de ise yüzde 3.83 rating ve yüzde 8.23 izlenme payı elde etti.

YENİ BÖLÜM DE HEYECAN DOLU!

Veli’nin ‘Kader bana başka bir anne verdi!’ diyecek kadar büyük sevgi duyduğu kadın kim? Veli’nin kaçırılması ile eli boş kalan Kadir, annesini bulabilecek mi? Veli, Kadir ve Zeynep’e yeniden saldıracak mı? Belma, Yakup ve Meral’in hedefindeki Cemre’yi bekleyen büyük tehlike ne? Selim’in açığını aradığı Kerem’i neler bekliyor? Tüm bu sorular ve daha fazlası ‘Çarpışma’nın yeni bölümünde yanıt bulacak. Heyecanın daha da artacağı ve yine nefes nefese izlenecek yeni bölümde, birbirinde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. ‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle 31 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de! ADALI, VELİ’NİN ZAAFINI YAKALADI, AYLİN’İ KURTARDI!

Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan bölümünde; Adalı, Veli’nin Zeynep’e olan zaafını sezdi ve onun bu açığını da kullanarak Aylin’i kurtarmak için bir plan yaptı. Haydar’ın Veli Cevher dosyasından el çektirdiği Adalı’ya, Zeynep, Cemre ve Kerem yardım etti. Adalı, Selim’i ve Demir’i oyuna getirip, Veli’ye ulaştı. Adalı ile Veli arasında çatışma çıktı. Adalı, Aylin’i kurtardı ve Zeynep kızına kavuştu.

KADİR, ANNESİNİN YAŞADIĞINI ÖĞRENDİ!

Kadir’le girdiği çatışmada ağır yaralanan Veli, bilinci kapanmadan hemen önce, Adalı’ya annesinin yaşadığını ve yerini de bildiğini söyledi. Kadir, öğrendikleri karşısında şoke oldu ve duygusal bir girdaba girdi. Ona moral verense Zeynep oldu. AİLE OLDULAR!

Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem aynı masada bir araya geldiler, sırlarını ve sıkıntılarını paylaştılar; her durumda ve şartta birlikte hareket etme kararı aldılar ve aile olma yolunda büyük adımlar attılar. Karısını ve kızını kaybettikten sonra yapayalnız kalan Kadir’in, art arda büyük travmalar yaşayan Zeynep’in, gidecek bir evi dahi olmayan Kerem’in, babası Selim’in, Demir’in ve Belma’nın gerçek yüzlerini öğrenen Cemre’nin artık yeni bir ailesi oldu. BELMA’DAN ÖLÜMCÜL HAMLE!

Yakup, Belma ve Demir’e şantajını sürdürdü. Ama gözünü iyice karartan Belma, Yakup’a bambaşka bir teklifte bulundu. Ondan Cemre’yi öldürmesini istedi ve buna karşılık yüklü miktarda para önerdi. Yakup, bu teklifi kabul etti. Meral de Belma’ya Cemre’yi kendisinin öldüreceğini söyledi.