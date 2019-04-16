MAGAZİN

Çarpışma dizisinde flaş ayrılık! Hangi oyuncu veda ediyor?

DİZİ HABERLERİ  | 16.04.2019 20:21 | Son Güncelleme

Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu ve Onur Saylak'ın başrollerinde oynadığı sevilen dizi Çarpışma'nın yeni bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşanacak.

Çarpışma dizisinde flaş ayrılık! Hangi oyuncu veda ediyor?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı Çarpışma dizisinde 'Çetin' karakterine hayat veren Beran Kotan çarpıcı bir sahneyle projeye veda edecek.

Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz'ı buluşturan 'Çarpışma' dizisine, geçen hafta usta oyuncu Mustafa Uğurlu veda etmişti.

Yaşanan ayrılıklara önümüzdeki bölümde bir yenisi daha eklenecek ve dizideki performansıyla büyük beğeni toplayan Beran Kotan ekibe veda edecek. Dizide canlandırdığı Çetin komiser rolüyle dikkatleri üzerine çeken ve yeni teklifler alan Kotan'ın, oldukça duygusal bir sahneyle diziden ayrılacağı öğrenildi.

D2lBqeoWoAAXOqR

PARTNERİlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaretİlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret
Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Apar topar hastaneye kaldırıldıPayitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Kadın dizisinde Arif ve Sarp'ın büyük kapışması!Kadın dizisinde Arif ve Sarp'ın büyük kapışması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beran Kotan çarpışma dizisi

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

G.Saray'ın açıklamasına F.Bahçe'den cevap geldi!

G.Saray'ın açıklamasına F.Bahçe'den cevap geldi!

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Bergüzar Korel'den yatak pozu!

Bergüzar Korel'den yatak pozu!

Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor!

Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor!

Macron'dan yanan katedral açıklaması!

Macron'dan yanan katedral açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Cem Uçan apar topar hastaneye kaldırıldı

Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kadın dizisinde Arif ve Sarp, Bahar için kapışıyor! Kadın 58. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Kadın dizisinde Arif ve Sarp'ın büyük kapışması!

Çukur'a sahte Baykal, Timsah ve siyah yüzüklü damga vurdu! İşte yeni bölümde yaşananlar! Çukur 61. son bölüm izle

Çukur'da nefes kesen final! Siyah yüzüklü onu da öldürdü

Yasak Elma'ya Zeynep ve Alihan'ın düğün sahnesi damga vurdu! Yasak Elma 41. son bölüm izle!

Yasak Elma'ya damga vuran düğün!

Çarpışma'da Ivan'dan Kadir'e büyük tuzak! Çarpışma 18. yeni bölüm fragmanı izle!

Çarpışma'da Ivan'dan Kadir'e büyük tuzak!

Çukur'da Timsah rolünü kim oynuyor? Timsah Celil rolündeki Ahmet Melih Yılmaz kimdir?

Çukur'da Timsah rolünü kim oynuyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.