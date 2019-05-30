Çarpışma final bölümü 2. fragmanı yayınlandı! Çarpışma finalinde Zeynep ölüyor mu?

Ay Yapım’ın Show TV’de 30 Mayıs Perşembe akşamı ekran yolculuğuna son verecek ‘Çarpışma’ dizisinin final bölümünden bir tanıtım daha geldi. Kadir'in Zeynep'e veda sahnesi izleyenleri duygulandırdı. ÇARPIŞMA’NIN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

‘Çarpışma’nın nefeslerin tutularak izleneceği, yarın akşam ekrana gelecek ‘final’ bölümünün konusu şöyle; Kadir, Zeynep’i hızla hastaneye getirir. Zeynep ölümün kıyısındadır. Cansız’a nefreti katlanarak artan Kadir onu tanıyan, birlikte iş yapanların isimlerini tek tek öğrenir ve izini sürer. Veli de Cansız’ın peşindedir. Kadir ile Veli, iki ayrı koldan ve öldüre öldüre Cansız’a doğru ilerlerler. Kadir ve Veli’nin peşinde olduğu haberi kısa sürede Cansız’a da ulaşır. Cansız, adamlarına Aylin’i kaçırmaları talimatını verir. Aylin, Cemre ile birlikteyken zorla kaçırılır. Cansız, Aylin’in hayatına karşılık Kadir’den Veli’yi öldürmesini ister. Kadir gözünü kırpmadan Veli’yi vurur. Ancak Cansız sözünde durmaz ve Kadir’den, tıpkı Selim gibi kendisini öldürmesini ister. Kadir, Aylin’in yaşaması için tereddüt etmeden silahını başına dayar. Tam da bu sırada bir telefon sesi duyulur Kadir ile Cansız hesaplaşmasının seyri değişir. Artık yolun sonudur ve ikisinden biri için ölüm kaçınılmazdır.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor. ‘Çarpışma’ heyecan dolu final bölümüyle 30 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de! ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 23. bölümünde; Kadir’in tetiği çekmekte tereddüt ettiğini gören Veli, yaptığı kötülükleri hatırlatarak kendisini öldürmesi için Kadir’i kışkırttı. Kadir kontrolünü tamamen kaybetmek üzereyken içeriye Tayfun ve Akif girdi. Kadir bu anda hedefine yeniden Cansız’ı aldı. Cansız, Kadir’i Zeynep’in yanına götürmeye karar verdi. Cansız, imha edilmesi öylesine zor bir bomba düzeneği hazırlamıştı ki Zeynep’ten sonra Kadir de Cansız’ın ölüm tuzağının içine düştü. Kadir, Zeynep’in telkinleri ile Cansız’ı öldürmedi ve Cansız kaçtı. Bomba imha ekipleri geldi ama düzeneğe müdahale edemediler.