MAGAZİN

Çarpışma final bölümü 2. fragmanı yayınlandı! Çarpışma finalinde Zeynep ölüyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 30.05.2019 01:05 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 24. ve final bölümünden 2. fragmanı yayınlandı. Çarpışma'nın final bölümünde Kadir’in, “Sevdikçe kaybettim ben. Ne yapacağım şimdi kendimle!” sözlerinin yankılandığı duygu yüklü tanıtımda bıçaklanan Zeynep’i hastaneye yetiştirmeye çalıştığı görülüyor. Kerem’in başına silah dayandığı, Aylin’in kaçırıldığı, Cemre ve Kerem’in perişan hallerinin dikkat çektiği tanıtımda Cansız’a silah çeken Kadir’in neler yapacağı merakla bekleniyor. Peki Çarpışma'da Zeynep ölüyor mu?

Ay Yapım’ın Show TV’de 30 Mayıs Perşembe akşamı ekran yolculuğuna son verecek ‘Çarpışma’ dizisinin final bölümünden bir tanıtım daha geldi. Kadir'in Zeynep'e veda sahnesi izleyenleri duygulandırdı.

ÇARPIŞMA’NIN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
‘Çarpışma’nın nefeslerin tutularak izleneceği, yarın akşam ekrana gelecek ‘final’ bölümünün konusu şöyle; Kadir, Zeynep’i hızla hastaneye getirir. Zeynep ölümün kıyısındadır. Cansız’a nefreti katlanarak artan Kadir onu tanıyan, birlikte iş yapanların isimlerini tek tek öğrenir ve izini sürer. Veli de Cansız’ın peşindedir. Kadir ile Veli, iki ayrı koldan ve öldüre öldüre Cansız’a doğru ilerlerler. Kadir ve Veli’nin peşinde olduğu haberi kısa sürede Cansız’a da ulaşır. Cansız, adamlarına Aylin’i kaçırmaları talimatını verir. Aylin, Cemre ile birlikteyken zorla kaçırılır. Cansız, Aylin’in hayatına karşılık Kadir’den Veli’yi öldürmesini ister. Kadir gözünü kırpmadan Veli’yi vurur. Ancak Cansız sözünde durmaz ve Kadir’den, tıpkı Selim gibi kendisini öldürmesini ister. Kadir, Aylin’in yaşaması için tereddüt etmeden silahını başına dayar. Tam da bu sırada bir telefon sesi duyulur Kadir ile Cansız hesaplaşmasının seyri değişir. Artık yolun sonudur ve ikisinden biri için ölüm kaçınılmazdır.

Çarpışma (4)

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ heyecan dolu final bölümüyle 30 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 23. bölümünde; Kadir’in tetiği çekmekte tereddüt ettiğini gören Veli, yaptığı kötülükleri hatırlatarak kendisini öldürmesi için Kadir’i kışkırttı. Kadir kontrolünü tamamen kaybetmek üzereyken içeriye Tayfun ve Akif girdi. Kadir bu anda hedefine yeniden Cansız’ı aldı. Cansız, Kadir’i Zeynep’in yanına götürmeye karar verdi. Cansız, imha edilmesi öylesine zor bir bomba düzeneği hazırlamıştı ki Zeynep’ten sonra Kadir de Cansız’ın ölüm tuzağının içine düştü. Kadir, Zeynep’in telkinleri ile Cansız’ı öldürmedi ve Cansız kaçtı. Bomba imha ekipleri geldi ama düzeneğe müdahale edemediler.

Kurtulmaları mucizelere kalan Kadir ve Zeynep el ele ölüme yürüdü. Kabloyu kestiler, büyük bir şans eseri bomba patlamadı. Kadir ve Zeynep böylece mutlak bir ölümden döndü. Veli, kaçma planları yapan Cansız’ı öldürmek için harekete geçti ve pusuya yattı. Beklediği fırsatı da yakaladı ve Cansız’ı vurdu. Ancak adamları, yaralı haldeki Cansız’ı hızla olay yerineden kaçırdılar. Kadir sevdiği kadına; Zeynep’e evlenme teklif etti. Kadir’in, 19 yaşındayken yine kendisine evlilik teklifinde bulunmak için aldığı yüzüğü Zeynep bu kez parmağına taktı. Kadir, Zeynep, Kerem ve Cemre, Kadir ve Zeynep’in evliliğe ilk adımlarını kutlamak için eğlenmeye gittiler. Bu sırada İstanbul’dan ayrılmaya karar veren ve şehre veda eden Veli’ye, öldüğünü sandığı Cansız’dan Zeynep’i öldüreceğine dair mesaj geldi. Veli, Kadir’i uyarmaya çabaladı. Gece kulübünde Kadir ve Cansız’ın adamları arasında çatışma çıktı. Bu sırada yaşanan kargaşada Cansız, Zeynep’i sırtından bıçakladı.

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Diriliş Ertuğrul'da tüyleri diken diken eden finalDiriliş Ertuğrul'da tüyleri diken diken eden final
Afili Aşk 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosuAfili Aşk 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çarpışma çarpışma final çarpışma final bölüm fragmanı izle çarpışma 24. final bölümü 2. fragmanı çarpışma zeynep öldü mü

En Çok Okunan Haberler

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı

Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer!

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer!

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzgun sezon finalinde Dila ve Derviş öldü mü? Burcu Biricik ayrıldı mı? Kuzgun sezon finali bölümü son sahnesi izle!

Kuzgun finalinde şok sahne! İki flaş ayrılık!

Diriliş Ertuğrul nasıl bitti? Tüyleri diken diken eden final sahnesi! Diriliş Ertuğrul 150. ve final bölümü son sahnesi izle!

Diriliş Ertuğrul'da tüyleri diken diken eden final

Afili Aşk 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

İşte ekranların yeni romantik komedi dizisi!

Benim Tatlı Yalanım setinden romantik kareler! Benim Tatlı Yalanım ne zaman başlıyor?

Benim Tatlı Yalanım setinden romantik kareler!

Diriliş Ertuğrul nasıl bitecek? Finalde neler olacak? Diriliş Ertuğrul final bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul böyle veda edecek!

Kadın sezon finalinde şoke eden kaza sahnesi! Kim öldü? Kadın 64. son bölüm izle!

Kadın'da kim öldü? Şoke eden kaza sahnesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.