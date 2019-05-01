CAS Caster Semenya kararını açıkladı

Berlin'de 2009 yılında düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluk sonrası hakkında büyük bir cinsiyet tartışması başlatılan Güney Afrikalı atlet Caster Semenya'yla ilgili bugün Spor Tahkim Mahkemesi CAS'tan tarihi bir karar çıktı.

28 yaşındaki atletin geçtiğimiz sene Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği IAAF tarafından alınan ve kanındaki testosteron seviyesi yüksek olan kadın atletlerin bu seviyeyi düşürmeden 400 ve 1500 metre arasındaki yarışlara katılamamalarını öngören karara yaptığı itiraz CAS tarafından reddedildi.

CAS, Semenya'nın aleyhine karar vererek onun kadınlar katergorisinde yarışması için testosteron seviyesini düşürmesi gerektiği kararına vardı. Eylül ayında yapılacak olan dünya şampiyonasına katılmak isteyen Caster Semenya, bir hafta içinde testosteron seviyesini düşürücü ilaç kullanmaya başlamak zorunda.

Caster Semenya'nın kariyerinde 2 Olimpiyat (2012 Londra ve 2016 Rio) ve 3 dünya şampiyonluğu (2009 Berlin, 2011 Daegu, 2017 Londra) buluyor. CAS'ın kararına göre Semenya ve ona benzer durumda olan sporcular, 400 metrede yarışmak için ilaç kullanmak zorunda kalacaklar; ya da yarış kategorilerini değiştirecekler.

