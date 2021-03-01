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CAS, İran Judo Federasyonuna verilen süresiz men cezasını bozdu

01.03.2021 20:34 | Son Güncelleme:
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CAS, İran Judo Federasyonuna verilen süresiz men cezasını bozdu

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Uluslararası Judo Federasyonu'nun (IJF), İsrail'i boykot ettiği gerekçesiyle İran Judo Federasyonuna verdiği uluslararası organizasyonlardan süresiz men cezasını kaldırdı.

CAS'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İran Judo Federasyonunun 22 Ekim 2019 tarihinde aldığı ceza hakkındaki itirazını değerlendiren mahkeme, İran'ın IJF kurallarına karşı ağır ihlallerinin bulunduğunu ancak süresiz men cezasının hukuki dayanağı olmadığını ifade etti. Dosya, nihai karar için IJF Disiplin Kurulu'na geri gönderildi.

2018'de erkekler 81 kiloda dünya şampiyonluğuna ulaşan İranlı judocu Said Mollai, 2019 Dünya Şampiyonası'nın finalinde İsrailli Sagi Muki ile karşılaşmaması için İranlı yetkililerin kendisine baskı yaptığını ve yarı final maçını kasıtlı olarak kaybettiğini söylemişti.

Bunun üzerine soruşturma başlatan IJF, İran'ın uluslararası müsabakalara katılmasını yasaklamıştı.

Mollai, 2019'un ağustos ayında Tokyo'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ardından ülkesi yerine Almanya'ya gitmiş, aralık ayında ise Moğolistan vatandaşlığına geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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