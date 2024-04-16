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    Çat kapı gelen misafire kaşık tatlısı tarifi! Sadece 15 dakikada hazırlanan kaşık tatlısı nasıl yapılır?

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    16.04.2024 09:21
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    'Misafire ne yapsam' diye düşünüyorsanız şipşak hazırlanan kaşık tatlısı tarifini deneyebilirsiniz. Muhteşem lezzetiyle adeta kaşık kaşık yediren bu tatlı yediden yetmişe herkesin damak zevkine hitap ediyor. Peki, kaşık tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 6
    Hazırlık Süresi -
    Pişirme Süresi 15dk
    Kalori/Porsiyon -

    Kaşık tatlısı tarifi merak edilen tatlı tarifleri arasında yer alıyor. Çat kapı gelen misafire sadece 15 dakikada hazırlayabileceğiniz kaşık tatlısı tarifi nefis lezzetiyle deneyenlerden tam puan almayı başarıyor. İşte kaşık tatlısı tarifi...

    KAŞIK TATLISI TARİFİ

    MALZEMELER

    • Muhallebisi için;
    • 1 litre süt
    • 1 su bardağı un
    • 1 su bardağı şeker
    • 1 paket vanilya
    • 125 gram tereyağı
    • Çikolatalı katman için;
    • 2,5 su bardağı süt
    • 3 yemek kaşığı şeker
    • 2 tepeleme kaşık un
    • 1,5 yemek kaşığı kakao
    • 1 adet yumurta sarısı
    • 70 gram bitter çikolata
    • Yarım su bardağı soğuk su

    TARİF

    • İlk olarak muhallebisi için ocağa aldığımız tencereye tereyağını alalım. Yağımız eridikten sonra üzerine unu ekleyelim ve yakmadan karıştırarak kokusu çıkana kadar kavuralım.
    • Un hafif pembeleştikten sonra üzerine sütü yavaş yavaş ekleyelim. Sütü eklerken topaklanmaması için bir taraftan da karıştırmayı ihmal etmeyelim.
    • Süt kaynamaya başladıktan sonra üzerine toz şekeri ekleyelim ve tekrar karıştıralım.
    • Kıvam alan ve kaynayıp göz göz olan muhallebimizi ocaktan alalım ve içerisine vanilyayı ekleyerek mikserle çırpalım.
    • Borcamımızın tabanını ıslatalım ve hazırladığımız muhallebimizi borcama dökerek soğumaya bırakalım.
    • Bu sırada çikolatalı katman için; tencereye sütü alalım.
    • Üzerine un, şeker, kakao ve yumurta sarısını ekleyerek güzelce karıştıralım.
    • Kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirelim.
    • Üzeri göz göz olduktan sonra içerisine bitter çikolatamızı ekleyelim ve çikolata eriyinceye kadar karıştıralım.
    • Ocağa kapatalım ve akışkan bir kıvam vermesi için üzerine soğuk su ekleyerek mikserle güzelce çırpalım.
    • Hazır olan çikolatalı sosumuzu soğuyan muhallebimizin üzerine boşaltalım ve eşit bir şekilde yayalım.
    • Oda sıcaklığına gelen tatlımızı buzdolabına kaldıralım ve mümkünse bir gece, en az 3-4 saat dinlenmeye bırakalım.
    • Dolaptan aldığımız kaşık tatlımızın üzerine kakao serpelim ve dilediğimiz gibi süsleyelim.

    AFİYET OLSUN!
    Chef GPT


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    kaşık tatlısı tatlısı tarifi
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