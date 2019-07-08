Çat kapı gelen misafirler için hazırlayabileceğiniz milföylü tarifler

Lahmacunundan, tatlısına varana kadar milföy hamuru kullanarak hazırlayacağınız bu yemeklerle hazırlıksız yakalanmamanız zor. Oldukça hızlı ve pratik tarifler sayesinde telaşa mahal olmayacak. İşte milföy hamurunun başrolde olduğu hayat kurtaran 6 tarif...

Mantarlı karamelize soğanlı milföy kaseleri



Sofralar için başlı başına dev bir lezzet! Dilerseniz ara sıcak olarak da değerlendirebileceğiniz milföy kaseleriyle lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Milföy hamurundan pizza



Canınız pizza mı çekti? Öyleyse hiç tereddüte düşmeden bu tarifi yapmak üzere mutfağınızın yolunu tutun! Tarifin detayları için tıklayın.

Milföy lahmacun



Çıtır çıtır, enfes bir lahmacun keyfine ne dersiniz? Öyleyse tarife tık tık.

Milföylü mini pasta



Uğraştırmayan ama aynı zamanda yerinde duramayan çok leziz bir tarif hazırladık sizler için. Tatlı kaçamak yapmak isteyenler için tarifi şuraya bırakıyoruz, buyursunlar.

Milföy sarma

Dışı çıtır, içi yumuşacık bu böreğe doyum olmuyor. Biz pastırma ile hazırladık, dilerseniz iç malzemesini değiştirebilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Pratik reçelli milföy



Tatlı krizinizi bastırmak için en hızlı ve pratik tarif ''Fıstık ezmeli reçelli milföyleri'' mutlaka denemelisiniz. Tarifin detayları için tıklayın.



