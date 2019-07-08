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Çat kapı gelen misafirler için hazırlayabileceğiniz milföylü tarifler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 08.07.2019 12:23 | Son Güncelleme

Milföy hamuru mutfağımızda hayat kurtaran bir malzemedir. Buzlukların vazgeçilmezi olan milföy, oldukça pratik ve lezzetli oluşuyla birçok tarife can verir. Buzluktaki milföyleri çıkarmanın zamanı geldi hanımlar, beyler! Özellikle beklenmedik misafirleriniz için bu tarifler en lezzetli çözüm olacaklar.

Çat kapı gelen misafirler için hazırlayabileceğiniz milföylü tarifler

Lahmacunundan, tatlısına varana kadar milföy hamuru kullanarak hazırlayacağınız bu yemeklerle hazırlıksız yakalanmamanız zor. Oldukça hızlı ve pratik tarifler sayesinde telaşa mahal olmayacak. İşte milföy hamurunun başrolde olduğu hayat kurtaran 6 tarif...

Mantarlı karamelize soğanlı milföy kaseleri
milföuy
Sofralar için başlı başına dev bir lezzet! Dilerseniz ara sıcak olarak da değerlendirebileceğiniz milföy kaseleriyle lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Milföy hamurundan pizza
pizza
Canınız pizza mı çekti? Öyleyse hiç tereddüte düşmeden bu tarifi yapmak üzere mutfağınızın yolunu tutun! Tarifin detayları için tıklayın.

Milföy lahmacun
lahmacun
Çıtır çıtır, enfes bir lahmacun keyfine ne dersiniz? Öyleyse tarife tık tık.

Milföylü mini pasta
pasta
Uğraştırmayan ama aynı zamanda yerinde duramayan çok leziz bir tarif hazırladık sizler için. Tatlı kaçamak yapmak isteyenler için tarifi şuraya bırakıyoruz, buyursunlar.

Milföy sarma

sarma

Dışı çıtır, içi yumuşacık bu böreğe doyum olmuyor. Biz pastırma ile hazırladık, dilerseniz iç malzemesini değiştirebilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Pratik reçelli milföy
reçel

Tatlı krizinizi bastırmak için en hızlı ve pratik tarif ''Fıstık ezmeli reçelli milföyleri'' mutlaka denemelisiniz. Tarifin detayları için tıklayın.


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pratik tarifler milföy hamurlu tarifler

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