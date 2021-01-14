Çatak Kanyonu nerede? Çatak Kanyonu cam seyir terası - Çatak Kanyonu Kastamonu

Dünyanın en büyük dördüncü kanyonu olarak bilinen Çatak Kanyonu harika bir doğal oluşum. Hem bulunduğu bölge için hem de ülkemiz için önemli bir turizm destinasyonu. Ziyaretçilerin kanyonda en sevdiği kısım cam teras. Gözetleme noktasından kilometrelerce uzayan kanyonu seyretmek hakikaten çok keyifli.

ÇATAK KANYONU NEREDE?

Çatak Kanyonu Kastamonu ili, Azdavay ilçesinde yer alıyor. Kanyon Azdavay ilçe merkezine 7 km mesafede bulunuyor. Azdavay'dan sonra 6 km araç ile 1 km'lik kısmı da orman içi yürüyüş ile kanyonun 900 metre yüksekliğindeki seyir terasına ulaşabilirsiniz.

Çatak Kanyonu yol tarifi için buraya tıklayın.

Çatak Kanyonu-Kastamonu arası 85 km.

ÇATAK KANYONU HAKKINDA BİLGİ

Çatak Kanyonu dünyanın 4. büyük kanyonu olma özelliği taşıyor. Kanyon yüksekliği bazı yerlerde 900 metreyi buluyor. Kanyonda bir de cam teras bulunuyor. Kanyonun en önemli özelliklerinden biri de Çatak Kanyonu engelli yürüyüş yolu yapılmış olması. Engelli vatandaşlar da kanyonu ziyaret edebiliyor bu sayede.

ÇATAK KANYONU CAM SEYİR TERASI

4 Eylül 2017'de açılan cam seyir terasının yapıldığı bölümün yüksekliği ise 500 metreye yakın. Cam teras 250 kişilik. 15-16 metresi kanyonun boşluğuna doğru uzanıyor. Buradan kanyonun derinliğini net olarak görebilirsiniz. Ayrıca Devrekani Çayı'nı da seyredebilirsiniz. Teras 60 bin ton ağırlığı taşıyabilecek şekilde inşa edilmiş.