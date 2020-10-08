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Catherine Tyldesley arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyada anlattı!

08.10.2020 09:46 | Son Güncelleme:
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Catherine Tyldesley arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyada anlattı!

"Viewpoint" dizisinde oynayan Catherine Tyldesley bir arabanın içinde cinsel ilişkiye giren çifti izleyip Instagram'dan açtığı canlı yayında maç anlatır gibi o anları anlattı. Catherine Tyldesley, takipçilerine, "Böyle bir şey sadece benim başıma gelir. Biraz utandım ama sizinle bunu paylaşmak zorundayım" dedi.

37 yaşındaki İngiliz dizi oyuncusu Catherine Tyldesley, salı günü bir arkadaşı ile buluşmak için randevulaştı. Randevu yerine erken gelen Catherine Tyldesley, arabasını ormanlık alanda bulunan yolun kenarına park etti. Önünde duran aracın salladığını fark eden Catherine Tyldesley, otomobilin içinde bulunan çiftin ilişkiye girdiğini gördü.

Ünlü oyuncu Catherine Tyldesley, Instagramda canlı yayını açarak takipçilerine, "Böyle bir şey sadece benim başıma gelir. Biraz utandım ama sizinle bunu paylaşmak zorundayım. Arkadaşımla buluşmak için yola çıktım, yemek yemek için aracımı park ettim ama şu an bir çift, önümdeki arabada ilişkiye giriyor" ifadelerini kullandı.

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MAÇ ANLATIR GİBİ ANLATTI

Canlı yayında çiftin cinsel ilişkisini maç anlatır gibi anlatan Catherine Tyldesley, takipçilerinin attığı mesajlardan en beğendiğinin, "Neden onlara katılmadın" olduğunu söyledi.

Catherine Tyldesley, çift ilişkilerini bitirene kadar hem yemeğini yedi hem de çifti izledi. Catherine Tyldesley çiftin arabalarının çok dar olduğu için muhtemelen kafalarında yaralar oluştuğunu da söyledi.

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