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Çatı Katı Aşk dizisine hangi ünlü oyuncu katıldı? Çatı Katı Aşk ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 12.06.2020 02:42 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yeni romantik komedi dizisi Çatı Katı Aşk'ın çekimleri başladı. Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz'in başrolleri paylaşacağı Çatı Katı Aşk dizisine, son olarak Elimi Bırakma dizisinde Serap karakterini canlandıran Ebru Aykaç da katıldı. Peki Çatı Katı Aşk dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte Çatı Katı Aşk'ı oyuncu kadrosu.

Çatı Katı Aşk dizisine hangi ünlü oyuncu katıldı? Çatı Katı Aşk ne zaman başlıyor?

Mia Yapım'ın Kanal D için hazırladığı Çatı Katı Aşk dizisinin çekimleri bu hafta başladı.

Başrollerini Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in paylaştıkları Çatı Katı Aşk dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Son olarak TRT'de 2 sezon boyunca yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde rol alan Ebru Aykaç da diziye dahil oldu. Aykaç, Çatı Katı Aşk'ta Ateş'in (Furkan Andıç) halası Gülriz karakterine hayat verecek.

ebruaycak

Romantik komedi dizisi Çat Kapı Aşk'ın yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Senaryosu Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı’ya ait Çatı Katı Aşk, Haziran ayında Kanal D’de yayınlanmaya başlayacak.

çatı katı


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