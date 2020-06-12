Çatı Katı Aşk dizisine hangi ünlü oyuncu katıldı? Çatı Katı Aşk ne zaman başlıyor?

Mia Yapım'ın Kanal D için hazırladığı Çatı Katı Aşk dizisinin çekimleri bu hafta başladı.

Başrollerini Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in paylaştıkları Çatı Katı Aşk dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Son olarak TRT'de 2 sezon boyunca yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde rol alan Ebru Aykaç da diziye dahil oldu. Aykaç, Çatı Katı Aşk'ta Ateş'in (Furkan Andıç) halası Gülriz karakterine hayat verecek.

Romantik komedi dizisi Çat Kapı Aşk'ın yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Senaryosu Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı’ya ait Çatı Katı Aşk, Haziran ayında Kanal D’de yayınlanmaya başlayacak.



