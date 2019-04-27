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Çatı katından mağazanın içine böyle düştü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.04.2019 13:08 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir marketin çatı katındaki deposunda çalışan işçi dengesini kaybederek, mağazanın içerisine düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çorlu ilçe merkezinde bulunan bir marketin işçileri çatı katındaki depoya çıkarak gelen malları dizmeye başladı.

O sırada bir işçi dengesini kaybederek kafası üstü manav tezgahlarının bulunduğu bölüme düştü.

Arkadaşları tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan işçinin 10 gün rapor aldığı ve vücudunun birçok yerinde ezik olduğu belirlendi.

Çatı katına gelen malları dizmeye çalışırken yaklaşık 4 metreden yere düşen işçinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çatı Tekirdağ Mağaza
 

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