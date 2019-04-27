Çatı katından mağazanın içine böyle düştü

Edinilen bilgiye göre, Çorlu ilçe merkezinde bulunan bir marketin işçileri çatı katındaki depoya çıkarak gelen malları dizmeye başladı.
O sırada bir işçi dengesini kaybederek kafası üstü manav tezgahlarının bulunduğu bölüme düştü.
Arkadaşları tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan işçinin 10 gün rapor aldığı ve vücudunun birçok yerinde ezik olduğu belirlendi.
Çatı katına gelen malları dizmeye çalışırken yaklaşık 4 metreden yere düşen işçinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.
(İHA)
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