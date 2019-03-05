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Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü

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İLGİNÇ HABERLER  | 05.03.2019 18:22 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde iş yerinin çatısından düşen dev kar kütlesi, korkuttu. Çığ gibi yola düşen kar kütlesi, bir araçta hasara neden oldu.

Eleşkirt'in en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 katlı iş yerinin çatısında biriken kar kütlesi, havanın ısınması ile birlikte yola düştü. Bir kişi tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, kar kütlesi çatıdan çığ gibi düşüyor.

Yoldan geçen kimsenin olmaması olası faciayı engellerken, park halindeki bir araç hasar gördü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çığ kar Ağrı

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