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Çatıdan bacaya düşen yavru kedi kurtarıldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 05.07.2019 23:19 | Son Güncelleme

Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'a bağlı Yeşiloba Mahallesi, çatıdan bacaya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından evin içinde yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'a bağlı Yeşiloba Mahallesi Emniyet Sokakta bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, müstakil evde oturan Mustafa Elmas evin içinde soba bacasının olduğu kısımda kedi sesi duydu. Elmas bunun üzerine Adana İtfaiye Müdürlüğüne durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri, kediyi düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Kedinin yerinin tespit edilmesinin ardından, dikkatli bir çalışmanın ardından yavru kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. Daha sonra itfaiye erleri kurtardıkları kediye su verdiler.

Kurtarılan kedinin sağlık durumu iyi olması nedeniyle tekrar doğal ortamına bırakıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana kedi

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