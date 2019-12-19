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Çatıdan sokağa üçlü koltuk atınca...

Betül Kurucu Betül Kurucu
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Aydın'da 3 katlı binanın çatı katından atılan üçlü koltuk elektrik tellerine asılı kaldı. Tellere takılan koltuğu satın alan hurdacının koltuğu merdivenlerden indirmek istememesi ise bakın nasıl bir sonuç ortaya çıkardı...

Söke İlçesi'ndeki Konak Mahallesi Bahçe Sokak'taki üç katlı binada oturan bir kişi, kullanmadığı üçlü koltuğu hurdacıya sattı. Hurdacının koltuğu satın aldıktan sonra merdivenden indirmeyerek çatıdan sokağa atma denemesi ise renkli bir görüntüyle sonuçlandı.

Binanın önündeki elektrik teline takılan üçlü koltuk görenleri şaşırttı.

ELEKTRİK ARIZA EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

AYDEM elektrik arıza ekiplerinin müdahale ettiği olayda, bölgeye elektrik akışı bir süre kesildi ve koltuk kontrollü şekilde sokağa düşürüldü.

KOLTUĞU ALMADAN GİTTİ

Mahallelinin tepkisi nedeniyle hurdacı, koltuğu almadan olay yerinden uzaklaştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın elektrik teli Koltuk

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu nasıl bir beyinsizlik,satın alınan koltuk sokağa atılırmı? Para verip alıyor ama parçalansın diye balkondan atıyor.O anda aniden kapıdan biri çıkabilir,parçalanan koltuğun parçası cama çarpabilirdi,en azından ip bağlayıp sarkıtması lazım.Dayağı haketmiş.
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