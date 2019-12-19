Çatıdan sokağa üçlü koltuk atınca...

Söke İlçesi'ndeki Konak Mahallesi Bahçe Sokak'taki üç katlı binada oturan bir kişi, kullanmadığı üçlü koltuğu hurdacıya sattı. Hurdacının koltuğu satın aldıktan sonra merdivenden indirmeyerek çatıdan sokağa atma denemesi ise renkli bir görüntüyle sonuçlandı.

Binanın önündeki elektrik teline takılan üçlü koltuk görenleri şaşırttı.

ELEKTRİK ARIZA EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

AYDEM elektrik arıza ekiplerinin müdahale ettiği olayda, bölgeye elektrik akışı bir süre kesildi ve koltuk kontrollü şekilde sokağa düşürüldü.

KOLTUĞU ALMADAN GİTTİ

Mahallelinin tepkisi nedeniyle hurdacı, koltuğu almadan olay yerinden uzaklaştı. (AA)

