Çatıları güneş panelleriyle kaplamak istiyor

Güneş enerjisi panelleri üreten Solar City şirketi ile birleşen Tesla, tamamen güneş panelinden oluşan çatı kaplama teknolojisi için ABD Fremont şehrinde inşaat izinleri aldı.

Yeni izniyle, ilk aşamada test amaçlı binalar inşaa edecek olan Tesla, test sonuçlarına göre ürünü daha da geliştirecek ve yeni binalarda bu çatıların kullanılmasını sağlayacak.

Tesla, güneş panellerinden oluşacak çatı kaplama teknolojisini 2016 yılında tanıtmıştı. Ancak bugüne dek teknolojiyi efektif olarak kullanılacak seviyeye getirmek için çalıştı. Bu test aşamasından sonra ürünün ticari olarak kullanım alanı bulması bekleniyor.

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