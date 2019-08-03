Mynet Trend

Çatıları güneş panelleriyle kaplamak istiyor

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 03.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Çatıları güneş enerjisi panelleriyle kaplamak isteyen Tesla solar çatı ürününü test edecek bir merkez kurmaya başladı.

Çatıları güneş panelleriyle kaplamak istiyor

Güneş enerjisi panelleri üreten Solar City şirketi ile birleşen Tesla, tamamen güneş panelinden oluşan çatı kaplama teknolojisi için ABD Fremont şehrinde inşaat izinleri aldı.

Yeni izniyle, ilk aşamada test amaçlı binalar inşaa edecek olan Tesla, test sonuçlarına göre ürünü daha da geliştirecek ve yeni binalarda bu çatıların kullanılmasını sağlayacak.

Tesla, güneş panellerinden oluşacak çatı kaplama teknolojisini 2016 yılında tanıtmıştı. Ancak bugüne dek teknolojiyi efektif olarak kullanılacak seviyeye getirmek için çalıştı. Bu test aşamasından sonra ürünün ticari olarak kullanım alanı bulması bekleniyor.

Xbox Game Pass için yeni oyunlar geliyor!

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Uygun fiyata güncel Android telefonUygun fiyata güncel Android telefon
2000 TL bütçenizle nasıl bir akıllı telefon alabilirsiniz2000 TL bütçenizle nasıl bir akıllı telefon alabilirsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güneş paneli Tesla

En Çok Okunan Trend Haberler

'Hocam siz Hz. İsa'nın ruhu musunuz?'

'Hocam siz Hz. İsa'nın ruhu musunuz?'

Pes dedirten olay! Doktor istediği ilacı yazmayınca...

Pes dedirten olay! Doktor istediği ilacı yazmayınca...

Ölüm talihsiz genci ummadığı anda yakaladı!

Ölüm talihsiz genci ummadığı anda yakaladı!

Zifte yapışarak mahsur kalan yavru köpekler böyle kurtarıldı

Zifte yapışarak mahsur kalan yavru köpekler böyle kurtarıldı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uygun fiyata güncel Android telefon

Uygun fiyata güncel Android telefon

2000 TL bütçenizle nasıl bir akıllı telefon alabilirsiniz

2000 TL bütçenizle nasıl bir akıllı telefon alabilirsiniz

Uygun fiyatlı yeni Mesh sistemi : Deco E4

Uygun fiyatlı yeni Mesh sistemi : Deco E4

Nokia 9.1 Pureview özellikleri nasıl olacak?

Nokia 9.1 Pureview özellikleri nasıl olacak?

Nintendo Switch için Android 8.1 çıktı

Nintendo Switch için Android 8.1 çıktı

Need for Speed Heat sızdırıldı

Need for Speed Heat sızdırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.