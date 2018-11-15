Yıldız futbolcu G.Saray'a gelmeden önce kaçırılmış!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Bruma'nın sarı kırmızılı takıma transferi öncesinde silah zoruyla kaçırıldığı ortaya çıktı. Portekiz basınına bomba gibi düşen iddiaya göre Bruma, sözleşmesini feshederek transfer olmak isteyince Sporting Lizbon Başkanı Bruno de Carvalho adeta çılgına döndü.

"BRUMA İÇİN SİLAHLI SALDIRGANLAR TUTULDU"

Portekiz basınına konuşan Bruma'nın menajeri Catio Balde, "Sporting Başkanı, Bruma bedelsiz ayrılmak isteyince çılgına döndü. Taraftar gruplarından Juve Leo'ya emir vererek Bruma'yı silah zoruyla kaçırdılar. Bruma'yı zorla bir kasabada bir süre tutulduktan sonra serbest bıraktılar" dedi.

Catio Balde, Bruma'nın serbest kaldıktan sonra Sporting Başkanı ile görüştüğünü ve sözleşmesini feshetmekten vazgeçtiğini söyledi. Ardından Galatasaray'dan gelen teklifin kabul edildiğini belirten Catio Balde, "Galatsaray'dan teklif gelince kabul ettik ve Bruma'yı Türkyie'ye götürdüm" dedi.

(FutbolArena)





