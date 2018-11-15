SPOR

Yıldız futbolcu G.Saray'a gelmeden önce kaçırılmış!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.11.2018 20:54 | Son Güncelleme

Red Bull Leipzig forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bruma'nın menajeri Catio Balde, Portekiz basınına yaptığı açıklamada Bruma'nın Galatasaray'a transfer olmadan önce Sporting Lizbon Başkanı tarafından kaçırıldığını söyledi.

Yıldız futbolcu G.Saray'a gelmeden önce kaçırılmış!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Bruma'nın sarı kırmızılı takıma transferi öncesinde silah zoruyla kaçırıldığı ortaya çıktı. Portekiz basınına bomba gibi düşen iddiaya göre Bruma, sözleşmesini feshederek transfer olmak isteyince Sporting Lizbon Başkanı Bruno de Carvalho adeta çılgına döndü.

"BRUMA İÇİN SİLAHLI SALDIRGANLAR TUTULDU"

Portekiz basınına konuşan Bruma'nın menajeri Catio Balde, "Sporting Başkanı, Bruma bedelsiz ayrılmak isteyince çılgına döndü. Taraftar gruplarından Juve Leo'ya emir vererek Bruma'yı silah zoruyla kaçırdılar. Bruma'yı zorla bir kasabada bir süre tutulduktan sonra serbest bıraktılar" dedi.

Catio Balde, Bruma'nın serbest kaldıktan sonra Sporting Başkanı ile görüştüğünü ve sözleşmesini feshetmekten vazgeçtiğini söyledi. Ardından Galatasaray'dan gelen teklifin kabul edildiğini belirten Catio Balde, "Galatsaray'dan teklif gelince kabul ettik ve Bruma'yı Türkyie'ye götürdüm" dedi.

(FutbolArena)

17197

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Cüneyt Çakır İtalya - ABD maçını yönetecekCüneyt Çakır İtalya - ABD maçını yönetecek
Yıldız futbolcu Galatasaray'ı açıkladı!Yıldız futbolcu Galatasaray'ı açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray bruma sporting sporting lizbon

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

FIFA, Kayserispor'a bir dönem transfer yasağı verdi!

FIFA, Kayserispor'a bir dönem transfer yasağı verdi!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez nişanlandı iddiası

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez nişanlandı iddiası

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 3. kez PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 3. kez PFDK'ya sevk edildi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
g,ündem değiştirmeyin yazsana imPARAtoru sen
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıldız futbolcu G.Saray'a gelmeden önce kaçırılmış!

Yıldız futbolcu G.Saray'a gelmeden önce kaçırılmış!

Cüneyt Çakır İtalya - ABD maçını yönetecek

Cüneyt Çakır İtalya - ABD maçını yönetecek

Yıldız futbolcu Galatasaray'ı açıkladı!

Yıldız futbolcu Galatasaray'ı açıkladı!

Vitor Pereira: Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra stratejik hatalar yaptım

Vitor Pereira: Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra stratejik hatalar yaptım

Sebastian Larsson ve Andreas Granqvist Türkiye maçını kazanmak istediklerini söylediler

Sebastian Larsson ve Andreas Granqvist Türkiye maçını kazanmak istediklerini söylediler

Andrey Arshavin futbolu bıraktı

Andrey Arshavin futbolu bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.