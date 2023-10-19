SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Çatışmalar, futbolu etkilemeye devam ediyor! UEFA'dan İsrail için karar geldi! Bir takım turnuvadan çekildi...

Çatışmalar, futbolu etkilemeye devam ediyor! UEFA'dan İsrail için karar geldi! Bir takım turnuvadan çekildi...

19.10.2023 16:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA İcra Komitesi, bir sonraki duyuruya kadar İsrail’de hiçbir UEFA maçının oynanmamasına karar verdi. Bu durum sonrasında Maccabi Haifa Genç Takımı, UEFA Gençlik Ligi’nden çekildi.

UEFA İcra Komitesi, tüm İsrail topraklarındaki mevcut emniyet ve güvenlik durumunun kapsamlı değerlendirmesi sonrasında, bir sonraki duyuruya kadar İsrail’de hiçbir UEFA maçının oynanmamasına karar verdi.

UYGUN STADYUMLAR ÖNERMELERİ TALEP EDİLDİ

SZDYDORJXBLUZGWGNTHJ67H3TM

İsrail kulüpleri Maccabi Haifa ve Maccabi Tel-Aviv’den de kendi sahalarındaki müsabakalar için ülkelerinin toprakları dışında, geçerli tüm UEFA düzenlemelerine uygun stadyumlar önermeleri talep edildi.

MAÇLAR ERTELENDİ

44JNONPFYVP4LIMHINIUTHSL44

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi F Grubu’nda 26 Ekim Perşembe günü oynanması gereken Villarreal - Maccabi Haifa mücadelesi 6 Aralık Çarşamba gününe, UEFA Avrupa Konferans Ligi B Grubu’nda daha önce 26 Ekim Perşembe günü oynanacağı açıklanan Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk karşılaşması da 25 Kasım Cumartesi gününe ertelendi.

MACCABI HAIFA, GENÇLİK LİGİ'NDEN ÇEKİLDİ

H7RZJ3JOGRKIVLJ5RU7BPJYXYY

Bunların yanında mevcut durum nedeniyle Maccabi Haifa Genç Takımı ise UEFA Gençlik Ligi’nden çekildi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saray'da Okan Buruk'un sözleşmesi yenilendi!G.Saray'da Okan Buruk'un sözleşmesi yenilendi!
Ronaldo'nun ablası duyurdu: Gerçek yaşı 28!Ronaldo'nun ablası duyurdu: Gerçek yaşı 28!
Bakambu'nun yeri doldu bile! İşte Gatalasaray'ın yeni golcüsüBakambu'nun yeri doldu bile! İşte Gatalasaray'ın yeni golcüsü
Anahtar Kelimeler:
İsrail UEFA Hamas maccabi haifa maçı maçın iyet da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

4 yaşındaki çocuk, 5 aylık kız kardeşini boğulmaktan kurtardı

4 yaşındaki çocuk, 5 aylık kız kardeşini boğulmaktan kurtardı

Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.