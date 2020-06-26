'Çatlak Şanzel' Şanzel Çetin'den Armağan Çağlayan'a cinayet itirafı! 'Doktoru öldürdüm'

Kamuoyunda “Çatlak Şanzel” ismiyle bilinen şarkıcı Şanzel Çetin, Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki programında tepki toplayan ifadeler kullandı.

İşlediği bir cinayeti anlatan Şanzel, babaannesinin ölümünden sorumlu tuttuğu doktoru nasıl öldürdüğünü anlattı.

"TEDAVİ SÜRECİNDE HATASI VARDI"

"Babaannemin ölümünde tedavi sürecinde hatası vardı. Bu yüzden öldürdüm" diyerek işlediği cinayeti anlatan Şanzel Çetin, 7 sene 2 ay 10 gün cezaevinde yattığını söyledi.



Çetin, cinayeti tiye alarak şöyle devam etti:

"ONDAN SONRA ALIŞKANLIK YAPTI"

"Ondan sonra alışkanlık yaptı, birkaç kere de yaralamadan girdim"Şanzel Çetin'in bu ifadeleri sosyal medyada büyük tepki toplarken, Çetin'in sözlerine kahkaha atan Armağan Çağlayan da eleştiri oklarının hedefi oldu.Gelen tepkiler üzerine Çatlak Şanzel hashtag'i Twitter gündeminde 2. sıraya kadar yükseldi.

ŞANZEL ÇETİN KİMDİR?

Gerçek adı Şanzel Çetin olan fenomen şarkıcı sahne adıyla 'Çatlak Şanzel' olarak biliniyor. 1982 yılında dünyaya gelen Çatlak Şanzel, Ankara’da yaşamını sürdürüyor ancak aslen Kahramanmaraş Elbistanlı. 12 yaşından itibaren düğünlerde sahne almaya başlayan Çatlak Şanzel, 17 yaşında adam öldürmekten cezaevine girdi ve o yıllarda hiç tanımadığı bir adamla evlendi.'Neredesin' şarkısı ile sosyal medyanın fenomen isimleri arasına girmeyi başaran Şanzel Çetin, Ankara'da farklı mekanlarda sahne alıyor ve sahne aldığı mekanlarda kendisine has üslubu ile tanınıyor.



