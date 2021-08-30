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Caulker ayrılmaya ikna edildi! İşte yeni adresi

30.08.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, Kana-Bıyık ile yollarını ayıracaklarını açıkladı. Başkan Akınal, Steven Caulker'a transfer teklifi yaptıklarını açıkladı. İşte detaylar...

Caulker ayrılmaya ikna edildi! İşte yeni adresi

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal; Kana-Bıyık, Steven Caulker ve Deniz Hümmet hakkında gündem yaratacak açıklamalar yaptı.

Başkan Akınal, tecrübeli stoper Kana Bıyık hakkında ise çok sert açıklamalar yaptı.

Radyospor'a konuşan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, "Karagümrük maçında eksiklerimiz vardı. Bu yüzden başarılı olamadık. Beşiktaş maçında ise sahada mücadele eden takımımız vardı. Beşiktaş maçında galibiyeti kaçıran taraf bizdik. İnşallah Yeni Malatyaspor maçını kazanarak şansızlığımızı kırmak istiyoruz." dedi.

DENİZ HÜMMET TAMAM

Deniz Hümmet hakkında ise Akınal, "Deniz Hümmet ile anlaştık. İsveç Futbol Federasyonu ile alakalı problemler var. Bu sorun çözülecek ve Deniz takımımıza katılacak." diye konuştu.

KANA BIYIK'A SERT SÖZLER

Kana-Bıyık ile yolların ayrılacağını söyleyen Cevdet Akınal, "Kana-Bıyık ile Marius Sumudica'dan sonra yıldızımız bir türlü barışmadı. Kana-Bıyık, Sumudica'ya bağlı bir oyuncu. Sumudica'nın kumandasında bu hareketleri yapıyor gibi... Erol Hoca, çalışmayan tembel oyuncuları takımda görmek istemiyor. Takımımızdaki 30 oyuncumuz kamp sürecinde 5 kilo zayıfladı. Fakat Kana Bıyık 20 kilo fazlasıyla geldi. Kana Bıyık kampımıza gelmeden 3 gün önce halı sahada maç yapıyor, sakatlanıyor ve sakat sakat kampa geliyor. Konuştuğumuzda ise 'Ben koşmadan da oynarım' diyor. Kana Bıyık'la da konuştuk transfer dönemi bitmeden kensini takım bulup göndereceğiz." açıklamasında bulundu ve ekledi:

"Yerli teknik direktör ile aynı dili konuşuruz, bu durum çok önemli bir avantaj. Erol Hoca ile iletişimiz gayet iyi. Erol Hoca'dan çok çok memnunuz."

CAULKER İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut, Steven Caulker ile görüştü ve Gaziantep'e transferi için ikna etti.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Steven Caulker Gaziantep FK
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