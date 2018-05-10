Cavaliers'ın konferans finalinde rakibi Boston oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off mücadelesinde Philadelphia 76ers'ı 114-112 mağlup eden Boston Celtics, finale yükselen son takım oldu.

NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final beşinci maçında Boston Celtics, sahasında Philadelphia 76ers'ı 114-112 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve finalde Cleveland Cavaliers ile eşleşti.

Ev sahibi ekipte Jayson Tatum 25, Jaylen Brown 24 sayılık performanslarıyla galibiyete önemli katkıda bulundu.

Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova, 17 dakika süre aldığı karşılaşmada 9 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle oynadı. Dario Saric 27 sayı, 10 ribaunt, Joel Embiid de 27 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

