Mynet Trend

Çay bahçesi turistlerin ilgi odağı oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 12.06.2019 10:41 | Son Güncelleme

Sosyal medya paylaşımları ile meşhur olan Rize’nin Çayeli ilçesindeki çay bahçesi yaz sezonunun açılmasıyla yeniden turistlerin uğrak mekanı halinde geldi.

Çay bahçesi turistlerin ilgi odağı oldu

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı eski adı ‘Çeçeva’ yeni adı Haremtepe köyünde bulunan ve Rize’deki diğer çay bahçelerine nazaran daha düzgün bir görüntüsü olan çay bahçesi her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraftan yayılan ve şimdilerde Rize’ye gelen herkesin uğrayarak fotoğraf çektirdiği Kenan Çiftçi’ye ait çay bahçesinin ortasında yöre mimarisine uygun da bir ev bulunuyor. Turistlerin fotoğraf için tercih ettiği çay bahçesi adeta ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

AW726330_04

Aslen Rizeli olan ve Çeçeva’daki çay bahçesini sosyal medyadan keşfettiğini dile getiren Ali Pakoğlu “Burayı sosyal medyada gördüm. Çok hoşuma gitti bende gelip görmek istedim. Gerçekten yapan kişi uğraşmış, eline sağlık. Bütün çay bahçelerinin aslında böyle olması gerekiyor, daha iyi bir çay alabilmek için” ifadelerini kullandı.

Düzeni ile dikkat çeken çay bahçesini sosyal medyada gören Songül Demirel ise tatil için geldiği Rize’de her yere hayran kaldığı gibi Çeçeva’ya da hayran kaldığını dile getirerek “Harika bir yer, yani sonsuzluk hissi var. Biz İstanbul’dan geliyoruz. Her gün biraz daha hayran kalıyoruz. İnternette gördük, arkadaşım var Rizeli, o da bize anlattı. Rize’nin her yeri zaten çok güzel, buraya da bayıldık. Buraya herkesi davet ediyorum. Muhteşem bir duygu. 9 gündür bu topraklardayız, her gün yüzümüz gülüyor” dedi.

AW726330_02

Çay bahçesinin hasat ve bakım olarak diğer çay bahçelerinden farklı olduğunu ve bunun turistler için görülmeye değer bir yer olması için yettiğini ifade eden Vildan Karakurt ise “Burası Çayeli’nin çok özel bir çay bahçesi, görülmeye değer. Zaten kesim olsun, bakımı olsun, tüm çay bahçelerinden daha farklı duruyor. Mutlaka gelip görülmesi gerekiyor. Sosyal medyadan duydum öyle geldim. Zaten bende Çayeliliyim” şeklinde konuştu. (İHA)

PARTNER7 günde göbek yağlarından kurtulun7 günde göbek yağlarından kurtulun
Antalya'nın gizli cenneti: Uçansu Şelalesi Antalya'nın gizli cenneti: Uçansu Şelalesi
Burayı görmek için dünyanın dört bir yanından geliyorlar! Burayı görmek için dünyanın dört bir yanından geliyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rize çayeli

En Çok Okunan Trend Haberler

AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı

AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Belediyenin önü savaş alanına döndü!

Belediyenin önü savaş alanına döndü!

Bu millet düğün fotoğrafı işini çok yanlış anlamış!

Bu millet düğün fotoğrafı işini çok yanlış anlamış!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Oraya akın edecekler

Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Oraya akın edecekler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'nın gizli cenneti: Uçansu Şelalesi

Antalya'nın gizli cenneti: Uçansu Şelalesi

Dünyanın dört bir yanından görmek için geliyorlar! O kilise yenileniyor

Burayı görmek için dünyanın dört bir yanından geliyorlar!

Melen Çayı'nda heyecanlı anlar

Adrenalin tutkunları buraya bayılıyor

Batı Karadeniz sahilleri Güney'i aratmadı

Bu sahiller Güney kıyılarını aratmıyor

Muradiye Şelalesi'nde hem piknik yapın, hem serinleyin

Doğaseverler buraya bayılacaksınız

Tarihin sıfır noktası günde 5 bin kişiyi ağırladı

Makinesini alan oraya koştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.