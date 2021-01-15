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  4. Çay demlenene kadar hazır! Salçalı tuzlu pastane kurabiyesi (videolu)

Çay demlenene kadar hazır! Salçalı tuzlu pastane kurabiyesi (videolu)

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 15.01.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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Küçüklüğümüzde pastane vitrinlerinde gördüğümüz salçalı kurabiyeleri artık evimizde de yapabiliriz. Tadıyla ve kokusuyla sizi çocukluğunuza götürecek o lezzeti mutfağınızda pişirmeye hazırsanız işte malzeme listesi.

180 derecede 20 dakika pişen salçalı tuzlu pastane kurabiyeleri siz çayları hazırlayana kadar pişiyor. Evde bulunan malzemelerle yapılan çocukluğumuzun lezzetini mutlaka denemelisiniz.

SALÇALI TUZLU PASTANE KURABİYESİ MALZEMELERİ

  • 200 gram margarin
  • 2 yumurta
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı mahlep
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı kurutulmuş nane

SALÇALI TUZLU PASTANE KURABİYESİ YAPILIŞI

  • Margarin mikser kabına dökülür. Bir tam yumurta ve bir yumurta akı da ilave edilir. Homojen hale gelene kadar çırpılır. Homojen hale geldikten sonra sirke ilave edilir ve yeniden yarım dakika kadar çırpılır. Daha sonra salça ilave edilir ve çırpılır. Un eklendikten sonra tekrar çırpılır.
  • Malzemeler karıştırıldıktan sonra pul biber, nane, tuz ilave edilir ve tekrar karıştırılır. Yeniden biraz daha un ilave edilir, karıştırmadan mahlep, kabartma tozu eklenir ve tekrar karıştırılır. İstenen kıvama gelene kadar un ilave ederek karıştırılmalıdır.
  • Hamur istenen kıvama geldikten sonra, biraz elimizle toparlayıp ve streç filme sarıp buzdolabında bekletmemiz gerekiyor. Buzdolabında bekletilen salçalı pastane kurabiyesi hamuru kıvamını aldıktan sonra unla beraber merdane yardımıyla açılır. Hamurun 1 cm. kalınlığında olması gerekmektedir. Ardından kalıplarla keserek fırın tepsisine dizilir.
  • Kurabiyelerin arasına boşluk bırakarak dizmek en doğrusudur. Kabartma tozu olduğundan ve kabaracağından birbirine yapışması önlenir.
  • Dizdikten sonra yumurta sarısı kurabiyelerin üzerine sürülür. Ardından üzerine çörek otu serpiştirilir. Parlak görünmesi isteniyorsa arzuya göre toz şeker ilave edilebilir. 180 derecede yaklaşık 20 dakika pişirmek gerekir.

SALÇALI PASTANE KURABİYESİ NASIL SERVİS EDİLİR?


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