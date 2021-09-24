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"Çay ile tatlı mı yapılırmış?" demeyin! Bu 3 çaylı tatlı tarifine bayılacaksınız...

24.09.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay Türk mutfağının vazgeçilmezleri listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Kahvaltıda, işte, okulda, akşam ya da misafir ağırlarken demlenen çayların lezzeti hiçbir zaman unutulmuyor. Her daim mutfakta hazır olan çayı çok farklı tariflerde kullanmak da mümkün, mesela tatlıda! Şimdi o tariflere göz atalım...

"Çay ile tatlı mı yapılırmış?" demeyin! Bu 3 çaylı tatlı tarifine bayılacaksınız...

Çay denilince aklımıza kuşkusuz ki sıcacık bir içecek geliyor. Fakat çayı tatlılara koyarak nefis tarifler hazırlayabiliriz. Çay ile yapılabilecek birbirinden leziz 3 farklı tatlı tarifi ile karşınızdayız. İşte o tarifler...

ÇAYLI KEK

MALZEMELER

  • 3 yumurta

  • 1.5 su bardağı toz şeker

  • 1 su bardağı zeytinyağı

  • 1 su bardağı demli çay

  • 3 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • Yarım su bardağı ceviz

  • Pudra şekeri

HAZIRLANIŞI

  • Çayı demleyin ve soğutun.

  • Yumurtaları ve toz şekeri beyazlaşana kadar mikser yardımıyla çırpın.

  • Zeytinyağı ve soğumuş çayı ekleyip çırpmaya devam edin.

  • Kabartma tozu, tarçın ve unu yumurtalı karışıma ekleyerek iyice karıştırın.

  • Parçalanmış cevizleri ekleyin.

  • Karışımı kek kalıbına dökün.

  • 175 derece fırında yaklaşık 45 dakika kadar pişirin.

  • Üzerine pudra şekeri serperek servis edin.

ÇAYLI KURABİYE

MALZEMELER

  • 250 gr. paket margarin

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 su bardağına yakın nişasta

  • 1.5 su bardağı pudra şekeri

  • 2 yumurta (akının bir tanesini koymuyoruz)

  • 1 paket karbonat

  • 2 tatlı kaşığı demlenmemiş toz çay

  • 2 tatlı kaşığı neskafe

  • Damla çikolata

  • Ceviz

  • Un

HAZIRLANIŞI

  • Çikolata ve ceviz dışındaki tüm malzemeleri kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.

  • İstediğiniz miktarda çikolata ve cevizi ekleyip biraz daha yoğurun.

  • Hamuru 2 cm. kalınlığında açarak daireler şeklinde kesin.

  • Yağlanmış fırın tepsisine koyarak önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin.

ÇAYLI ISLAK KEK

MALZEMELER

  • 3 yumurta

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 vanilya

  • 1 kabartma tozu

  • 3 yemek kaşığı kakao

  • Yarım su bardağı süt

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

  • Yarım su bardağı ılık çay demi

  • 1.5 su bardak un

SOSU İÇİN

  • 1.5 su bardağı süt

  • Yarım su bardağı su

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

  • 2.5 yemek kaşığı kakao

  • 2-3 parça tablet çikolata

HAZIRLANIŞI

  • Yumurtayı ve şekeri 5-6 dakika boyunca mikserle çırpın.

  • Sütü, sıvı yağı ve çayı ekleyerek çırpmaya devam edin.

  • Kakao, kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyerek akışkan bir kıvam olana kadar çırpın.

  • Fırın kabına alarak 190 derece fırında 40 dakika kadar pişirin.

  • Sosu için çikolatayı benmari usulü eritin.

  • Sos malzemelerini tencerede pişirin.

  • Sosu pişen kekin üzerine dökün ve kekin sosu çekmesini bekleyin.
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