"Çay ile tatlı mı yapılırmış?" demeyin! Bu 3 çaylı tatlı tarifine bayılacaksınız...

Çay denilince aklımıza kuşkusuz ki sıcacık bir içecek geliyor. Fakat çayı tatlılara koyarak nefis tarifler hazırlayabiliriz. Çay ile yapılabilecek birbirinden leziz 3 farklı tatlı tarifi ile karşınızdayız. İşte o tarifler...
MALZEMELER
3 yumurta
1.5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı zeytinyağı
1 su bardağı demli çay
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım su bardağı ceviz
HAZIRLANIŞI
Çayı demleyin ve soğutun.
Yumurtaları ve toz şekeri beyazlaşana kadar mikser yardımıyla çırpın.
Zeytinyağı ve soğumuş çayı ekleyip çırpmaya devam edin.
Kabartma tozu, tarçın ve unu yumurtalı karışıma ekleyerek iyice karıştırın.
Parçalanmış cevizleri ekleyin.
Karışımı kek kalıbına dökün.
175 derece fırında yaklaşık 45 dakika kadar pişirin.
MALZEMELER
250 gr. paket margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağına yakın nişasta
1.5 su bardağı pudra şekeri
2 yumurta (akının bir tanesini koymuyoruz)
1 paket karbonat
2 tatlı kaşığı demlenmemiş toz çay
2 tatlı kaşığı neskafe
Damla çikolata
Ceviz
HAZIRLANIŞI
Çikolata ve ceviz dışındaki tüm malzemeleri kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.
İstediğiniz miktarda çikolata ve cevizi ekleyip biraz daha yoğurun.
Hamuru 2 cm. kalınlığında açarak daireler şeklinde kesin.
MALZEMELER
3 yumurta
1 su bardağı şeker
1 vanilya
1 kabartma tozu
3 yemek kaşığı kakao
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı ılık çay demi
SOSU İÇİN
1.5 su bardağı süt
Yarım su bardağı su
Yarım su bardağı sıvı yağ
2.5 yemek kaşığı kakao
HAZIRLANIŞI
Yumurtayı ve şekeri 5-6 dakika boyunca mikserle çırpın.
Sütü, sıvı yağı ve çayı ekleyerek çırpmaya devam edin.
Kakao, kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyerek akışkan bir kıvam olana kadar çırpın.
Fırın kabına alarak 190 derece fırında 40 dakika kadar pişirin.
Sosu için çikolatayı benmari usulü eritin.
Sos malzemelerini tencerede pişirin.
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