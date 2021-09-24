"Çay ile tatlı mı yapılırmış?" demeyin! Bu 3 çaylı tatlı tarifine bayılacaksınız...

Çay denilince aklımıza kuşkusuz ki sıcacık bir içecek geliyor. Fakat çayı tatlılara koyarak nefis tarifler hazırlayabiliriz. Çay ile yapılabilecek birbirinden leziz 3 farklı tatlı tarifi ile karşınızdayız. İşte o tarifler...

ÇAYLI KEK

MALZEMELER

3 yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı demli çay

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı ceviz

Pudra şekeri

HAZIRLANIŞI

Çayı demleyin ve soğutun.

Yumurtaları ve toz şekeri beyazlaşana kadar mikser yardımıyla çırpın.

Zeytinyağı ve soğumuş çayı ekleyip çırpmaya devam edin.

Kabartma tozu, tarçın ve unu yumurtalı karışıma ekleyerek iyice karıştırın.

Parçalanmış cevizleri ekleyin.

Karışımı kek kalıbına dökün.

175 derece fırında yaklaşık 45 dakika kadar pişirin.

Üzerine pudra şekeri serperek servis edin.

ÇAYLI KURABİYE

MALZEMELER

250 gr. paket margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağına yakın nişasta

1.5 su bardağı pudra şekeri

2 yumurta (akının bir tanesini koymuyoruz)

1 paket karbonat

2 tatlı kaşığı demlenmemiş toz çay

2 tatlı kaşığı neskafe

Damla çikolata

Ceviz

Un

HAZIRLANIŞI

Çikolata ve ceviz dışındaki tüm malzemeleri kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.

İstediğiniz miktarda çikolata ve cevizi ekleyip biraz daha yoğurun.

Hamuru 2 cm. kalınlığında açarak daireler şeklinde kesin.

Yağlanmış fırın tepsisine koyarak önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin.

ÇAYLI ISLAK KEK

MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 vanilya

1 kabartma tozu

3 yemek kaşığı kakao

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı ılık çay demi

1.5 su bardak un

SOSU İÇİN

1.5 su bardağı süt

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı sıvı yağ

2.5 yemek kaşığı kakao

2-3 parça tablet çikolata

HAZIRLANIŞI