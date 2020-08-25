Çay Saatinin Vazgeçilmezi: İki Renkli Kurabiye Tarifi

Çay saatinde ağırladığınız arkadaşlarınıza ne ikram edeceğiniz konusunda kararsız mısınız? İki renkli kurabiye tarifi kolay bir çözüm önerisi olabilir. Her evde bulunabilecek temel malzemelerle hazırlayacağınız iki renkli kurabiyelerinizin tadı, sizin ve misafirlerinizin damağında kalacaktır.
Kakaolu ve sade hamur kullanarak hazırlayacağınız kurabiyelerin tarifi ise oldukça basit. 2 renkli kurabiye tarifi için aşağıdaki malzemeleri hazırlamakla başlayabilirsiniz. İşte ağızda dağılan iki renkli kurabiye tarifi…
Fırından aldığınız iki renkli kurabiyeleri sıcak bir şekilde tüketebileceğiniz gibi bir tabağa alıp soğuduktan sonra da servis edebilirsiniz. Pratik iki renkli kurabiye tarifi misafirlerinizi ağırladığınız çay saatinizin kurtarıcısı olabilir. Siyah çayın yanı sıra bitki çaylarına da çok yakışan iki renkli kurabiyeleri bir de kahveyle deneyin!
Orta boy iki renkli bir kurabiye yaklaşık 80 kaloridir. Bu miktar kurabiyenin büyüklüğüne göre değişebilir. Örneğin, 100 gramlık iki renkli kurabiyenin kalorisi ise 488 kaloridir. Kurabiyenin kalori miktarı kullanılan malzemelere göre de değişiklik gösterebilir. Tereyağ yerine margarin kullanımı, kullanılan un ve kakao miktarları kurabiyenin kalorisini değiştirebilir.
İki renkli kurabiyenizi hazırlarken kendinizi tamamen tarife bağlı hissetmek zorunda kalmayın! Malzemelere ve miktarlara bağlı kalarak yaratıcılığınızı iki renkli kurabiye tasarımınıza yansıtabilirsiniz. Lezzet kadar sunuma da önem veriyorsanız iki renkli papatya kurabiye tarifini deneyebilirsiniz.
Tamamen aynı malzemeleri kullanarak hazırlayacağınız bu iki renkli kurabiyenin tek farkı şeklidir. İlk tarifle aynı şekilde biri sade diğeri kakaolu iki hamuru hazırladıktan sonra hamurlardan fındık büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın.
Yuvarladığınız hamur toplarını pişirme kağıdı serili tepsiye papatya şeklinde dizin. Papatyaların şekillerini oturtmak için üzerlerine kürdan ile hafifçe bastırabilirsiniz.
İki renkli gül kurabiye tarifini de deneyebilirsiniz. Bu tarif de tıpkı diğer ikisi gibi aynı malzemelerle hazırlanır. Tek değişen yine sadece şeklidir. Aynı şekilde biri sade diğeri kakaolu iki hamur hazırlayın ve buzdolabında dinlendirin. Bir oklava veya merdane yardımıyla hamurları ayrı ayrı açın. Açtığınız hamurları küçük parçalara böldükten sonra, bir bardak yardımı ile bu parçalara daire şeklini verin. İki adet sade ve iki adet kakaolu kurabiye hamuru parçalarını gül şeklini andıracak şeklinde birleştirin ve tepsiye dizin. Gül şekilli kurabiye parçalarının dağılmaması için fırından çıkardıktan sonra soğuması için bir süre dinlendirin.
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