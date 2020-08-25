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Çay Saatinin Vazgeçilmezi: İki Renkli Kurabiye Tarifi

Ali Gövel Ali Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çay ve kahvelerin yanına iki renkli kurabiye yapabilirsiniz. İster kendiniz ister sevdiklerinize ikram etmek için hazırlayabileceğiniz bu kurabiyelerin basit yapımı sayesinde mutfakta keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Çay Saatinin Vazgeçilmezi: İki Renkli Kurabiye Tarifi

Çay saatinde ağırladığınız arkadaşlarınıza ne ikram edeceğiniz konusunda kararsız mısınız? İki renkli kurabiye tarifi kolay bir çözüm önerisi olabilir. Her evde bulunabilecek temel malzemelerle hazırlayacağınız iki renkli kurabiyelerinizin tadı, sizin ve misafirlerinizin damağında kalacaktır.

Kakaolu ve sade hamur kullanarak hazırlayacağınız kurabiyelerin tarifi ise oldukça basit. 2 renkli kurabiye tarifi için aşağıdaki malzemeleri hazırlamakla başlayabilirsiniz. İşte ağızda dağılan iki renkli kurabiye tarifi

İki Renkli Kurabiye Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

  • 250 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağ
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 adet vanilya
  • 1 adet kabartma tozu
  • Alabildiğince un
  • 3-4 yemek kaşığı kakao

İki Renkli Kurabiye Nasıl Yapılır?

  1. Oda ısısında bekleterek yumuşattığınız tereyağıyla yumurtaları bir kaba alın.
  2. Elde ettiğiniz karışıma pudra şekeri, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip tüm malzemeler karışana kadar iyice yoğurun.
  3. Hazırladığınız karışıma yavaş yavaş un ekleyin. Hamurunuz ele yapışmayacak hale gelene kadar un eklemeyi unutmayın.
  4. Hamur istediğiniz kıvama geldiğinde hamuru iki eşit parçaya bölün.
  5. Elinizdeki hamur parçalarından birine kakaoyu ekleyin ve tekrar yoğurun.
  6. Biri sade diğeri kakaolu iki hamuru streç filme sarıp buzdolabında en az 15 dakika kadar bekletin.
  7. Beklettiğiniz parçaları buzdolabından çıkarıp hafif unladığınız tezgahın üzerinde bir merdane veya oklava yardımıyla ayrı ayrı açın. Eşit boylarda hamur elde etmeye özen gösterin.
  8. Sade hamurun üzerine kakaolu hamuru yerleştirip rulo halinde sarın.
  9. Elde ettiğiniz rulo parçayı 1-2 saat buzdolabında bekletin.
  10. Buzdolabında dinlendirdiğiniz ruloyu çıkarıp bir parmak genişliğinde (yaklaşık 1-2 cm) dilimleyin.
  11. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin ve hazırladığınız dilimleri aralıklı olarak tepsiye dizin.
  12. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında 15 dakika kadar, üzeri pembeleşinceye kadar kontrollü bir şekilde pişirin.

Ağızda Dağılan İki Renkli Kurabiyenin Püf Noktaları

  • Hazırladığınız hamur parçalarını buzdolabında ne kadar bekletirseniz kurabiyeleriniz o kadar lezzetli olur. Eğer vaktiniz varsa, hazırladığınız kurabiye hamurlarını bir gece buzdolabında bekletin.
  • Ağızda dağılan iki renkli kurabiye tarifinin sırrı hamurunun bir gece bekletilmesidir.
  • Kullanmanız gereken un miktarı diğer malzemelere göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple unu kontrollü bir biçimde, azar azar ilave etmeye özen gösterin. Hamur karışımının doğru kıvamda olması için tereyağın oda sıcaklığında olması oldukça önemli. Tereyağını önceden çıkarıp bir süre oda sıcaklığında bekleterek yumuşamasını sağlayın.
  • Tereyağ yerine aynı ölçüde margarin de kullanabilirsiniz.
  • Fırın modellerine göre performansı ve dolayısıyla pişirme süresi de değişebilir. Kurabiyeleriniz pişerken sürekli kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

İki Renkli Kurabiye Nasıl Servis Edilir?

Fırından aldığınız iki renkli kurabiyeleri sıcak bir şekilde tüketebileceğiniz gibi bir tabağa alıp soğuduktan sonra da servis edebilirsiniz. Pratik iki renkli kurabiye tarifi misafirlerinizi ağırladığınız çay saatinizin kurtarıcısı olabilir. Siyah çayın yanı sıra bitki çaylarına da çok yakışan iki renkli kurabiyeleri bir de kahveyle deneyin!

İki Renkli Kurabiye Kaç Kaloridir?

Orta boy iki renkli bir kurabiye yaklaşık 80 kaloridir. Bu miktar kurabiyenin büyüklüğüne göre değişebilir. Örneğin, 100 gramlık iki renkli kurabiyenin kalorisi ise 488 kaloridir. Kurabiyenin kalori miktarı kullanılan malzemelere göre de değişiklik gösterebilir. Tereyağ yerine margarin kullanımı, kullanılan un ve kakao miktarları kurabiyenin kalorisini değiştirebilir.

İki Renkli Gül Kurabiye Nasıl Yapılır?

İki renkli kurabiyenizi hazırlarken kendinizi tamamen tarife bağlı hissetmek zorunda kalmayın! Malzemelere ve miktarlara bağlı kalarak yaratıcılığınızı iki renkli kurabiye tasarımınıza yansıtabilirsiniz. Lezzet kadar sunuma da önem veriyorsanız iki renkli papatya kurabiye tarifini deneyebilirsiniz.
Tamamen aynı malzemeleri kullanarak hazırlayacağınız bu iki renkli kurabiyenin tek farkı şeklidir. İlk tarifle aynı şekilde biri sade diğeri kakaolu iki hamuru hazırladıktan sonra hamurlardan fındık büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın.
Yuvarladığınız hamur toplarını pişirme kağıdı serili tepsiye papatya şeklinde dizin. Papatyaların şekillerini oturtmak için üzerlerine kürdan ile hafifçe bastırabilirsiniz.

İki renkli gül kurabiye tarifini de deneyebilirsiniz. Bu tarif de tıpkı diğer ikisi gibi aynı malzemelerle hazırlanır. Tek değişen yine sadece şeklidir. Aynı şekilde biri sade diğeri kakaolu iki hamur hazırlayın ve buzdolabında dinlendirin. Bir oklava veya merdane yardımıyla hamurları ayrı ayrı açın. Açtığınız hamurları küçük parçalara böldükten sonra, bir bardak yardımı ile bu parçalara daire şeklini verin. İki adet sade ve iki adet kakaolu kurabiye hamuru parçalarını gül şeklini andıracak şeklinde birleştirin ve tepsiye dizin. Gül şekilli kurabiye parçalarının dağılmaması için fırından çıkardıktan sonra soğuması için bir süre dinlendirin.

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