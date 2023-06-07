Çay saatlerinin favorisi üzümlü kek tarifi! Üzümlü kek nasıl yapılır?

Üzümlü kek hem çay hem de kahveyle oldukça yakışan bir lezzet. Yumuşacık olan bu enfes lezzetin tadına doyum olmuyor. Herkesin tarifini isteyeceği üzümlü keki kesinlikle denemelisiniz.

MALZEMELER 3 yumurta

Dövülmüş ceviz

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı kadar kuru üzüm

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvıyağ

2,5 su bardağı un

1 paket vanilya ve kabartma tozu

TARİF Geniş bir kapta yumurta ve tozşekeri iyice köpürene kadar çırpın.

Yoğurt ve yağı ilave edip tekrar çırpın.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı da eleyerek ilave edip karıştırın.

Son olarak üzüm ve cevizleride ekleyerek iyice karıştırın.

Yağladığınız kek kalıbına döküp fırında 30 dk kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!



