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    Çay saatlerinin favorisi üzümlü kek tarifi! Üzümlü kek nasıl yapılır?

    07.06.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çay saatlerinde herkesin seveceği bir lezzet yapmak istiyorsanız üzümlü kek tarifi tam size göre! Puf puf kabaran ve içi yumuşacık olan üzümlü kek tarifi pratik bir şekilde hazırlanıyor. Üzümlü kek nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.

    Çay saatlerinin favorisi üzümlü kek tarifi! Üzümlü kek nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Puanınız alınmıştır.
    Kaç Kişilik -
    Hazırlık Süresi -
    Pişirme Süresi 30dk
    Kalori/Porsiyon -

    Üzümlü kek hem çay hem de kahveyle oldukça yakışan bir lezzet. Yumuşacık olan bu enfes lezzetin tadına doyum olmuyor. Herkesin tarifini isteyeceği üzümlü keki kesinlikle denemelisiniz.

    MALZEMELER

    • 3 yumurta
    • Dövülmüş ceviz
    • 1 su bardağı toz şeker
    • 1 su bardağı kadar kuru üzüm
    • Yarım su bardağı yoğurt
    • Yarım su bardağı sıvıyağ
    • 2,5 su bardağı un
    • 1 paket vanilya ve kabartma tozu

    TARİF

    • Geniş bir kapta yumurta ve tozşekeri iyice köpürene kadar çırpın.
    • Yoğurt ve yağı ilave edip tekrar çırpın.
    • Un, kabartma tozu ve vanilyayı da eleyerek ilave edip karıştırın.
    • Son olarak üzüm ve cevizleride ekleyerek iyice karıştırın.
    • Yağladığınız kek kalıbına döküp fırında 30 dk kadar pişirin.

    AFİYET OLSUN!


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