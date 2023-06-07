Çay saatlerinin favorisi üzümlü kek tarifi! Üzümlü kek nasıl yapılır?

Çay saatlerinde herkesin seveceği bir lezzet yapmak istiyorsanız üzümlü kek tarifi tam size göre! Puf puf kabaran ve içi yumuşacık olan üzümlü kek tarifi pratik bir şekilde hazırlanıyor. Üzümlü kek nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.
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