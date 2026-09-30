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Çay saatlerinin yeni favorisi: Yumuşacık yulaflı muzlu kek

Olgun muz, bitter çikolata ve yulaf sütünün buluştuğu bu muffinler hem pratik hem de lezzetli bir atıştırmalık alternatifi. Yumuşak dokusunu muz ve yulaf sütünden alan tarif, kahvenin yanında ya da gün içinde atıştırmalık olarak tüketilebilir.

Çay saatlerinin yeni favorisi: Yumuşacık yulaflı muzlu kek
Nilgün Arabacı

Olgunlaşmış muzların doğal tatlılığıyla lezzetlenen, yulafın lif deposu gücüyle doyuruculuğu artan bu nefis kek tarifini hazırlamak sadece birkaç dakikanızı alacak.

Malzemeler

1,5 su bardağı yulaf ezmesi
1,5 su bardağı un
¼ su bardağı esmer şeker
¼ su bardağı doğranmış bitter çikolata
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı karbonat
1 tutam tuz
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı vanilya
1 adet yumurta
4 yemek kaşığı zeytinyağı
3 adet olgun muz
½ su bardağı yulaf sütü
¼ su bardağı kabak çekirdeği içi

Muzlu ve çikolatalı muffin nasıl yapılır?

1. Fırını ısıtın

Fırını 190 dereceye ayarlayın ve önceden ısıtmaya başlayın.

2. Kuru malzemeleri karıştırın

Geniş bir kapta yulaf ezmesi, un, kabartma tozu, karbonat, tarçın, doğranmış bitter çikolata, tuz ve esmer şekeri karıştırın.

3. Sıvı malzemeleri hazırlayın

Ayrı bir kapta yumurtayı zeytinyağı, vanilya özütü ve yulaf sütüyle birlikte çırpın. Hazırladığınız karışımı kuru malzemelerin üzerine ekleyerek karıştırın.

4. Muzları ekleyin

Ezilmiş muzları karışıma ilave edin. Tüm malzemeler birleşene kadar karıştırın. Muffinlerin dokusunun yumuşak kalması için hamuru fazla karıştırmamaya dikkat edin.

5. Kalıplara paylaştırın

12'li muffin kalıbını yağlayın veya pişirme spreyiyle kaplayın. Hamuru kalıplara eşit şekilde paylaştırın.

Dilerseniz muffinlerin üzerine biraz yulaf ezmesi ve kabak çekirdeği içi serpiştirerek daha kıtır bir üst doku elde edebilirsiniz.

6. Pişirin

Muffinleri önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 18 dakika pişirin.

Pişip pişmediğini kontrol etmek için ortasına kürdan veya şiş batırın. Temiz çıkıyorsa muffinler hazırdır.

7. Dinlendirin

Fırından çıkardığınız muffinleri yaklaşık 10 dakika dinlendirin. Ardından ılık olarak servis edebilirsiniz.

Servis önerisi:Kahvenin yanında, kahvaltıda veya gün içinde pratik bir atıştırmalık olarak tüketilebilir.

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muffin
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