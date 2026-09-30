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Havalar soğudu vatandaş almak için sıraya girdi! "Kaynatmadan demleyin" uyarısı geldi

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Gökçen Kökden

Van'da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar, kış aylarında soğuk algınlığına karşı önlem almak amacıyla aktarlara yöneldi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Van'da kış hazırlıkları başladı. Mevsim geçişiyle birlikte bitkisel ürünlere yönelen vatandaşlar, aktarlarda satılan kış çayları ve pekmez çeşitlerini tercih ediyor. Kuşburnu, ıhlamur, zencefil ve adaçayının yanı sıra çeşitli bitkilerin karışımından hazırlanan ürünler de ilgi görüyor. Kuşburnu, ıhlamur, zencefil ve adaçayı gibi bitkisel ürünlere ilgi artarken, aktarlar bitkisel karışımların bilinçli tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Havalar soğudu vatandaş almak için sıraya girdi! "Kaynatmadan demleyin" uyarısı geldi 1

Aktar Abdulgani Kaya, mevsim geçişiyle birlikte vatandaşların bitkisel ürünlere talebinin arttığını belirtti. Vatandaşların özellikle adaçayı, ıhlamur, rezene, tarçın, havlıcan, zencefil, karabiber ve karanfil karışımlarına ilgi gösterdiğini ifade eden Kaya, "Andız pekmezli ve zencefilli karışımlarımız var. Vatandaşlar bunları da tercih ediyor. Özellikle öksürük şikâyeti olanlar bu ürünleri soruyor. Vatandaşlar en çok andız pekmezi, zencefilli karışım pekmezleri, dut pekmezi ve keçiboynuzu pekmezini tercih ediyor" dedi.

Havalar soğudu vatandaş almak için sıraya girdi! "Kaynatmadan demleyin" uyarısı geldi 2

Bitkisel ürünlerin kullanımında dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Kaya, bazı karışımların fazla tüketilmesinin sağlık açısından olumsuz sonuçlara yol açabileceğini belirterek, "Tarçın, zencefil, karabiber ve karanfil karışımlarının fazla tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Özellikle tansiyon ve kan şekeri üzerinde etkileri olabileceği için dikkatli kullanılmaları gerekiyor" diye konuştu.

"ADAÇAYI KAYNATILMADAN DEMLENMELİ"

Havalar soğudu vatandaş almak için sıraya girdi! "Kaynatmadan demleyin" uyarısı geldi 3

Bitkisel çayların hazırlanma şeklinin de önemli olduğunu dile getiren Kaya, adaçayının kaynatılmak yerine demlenerek hazırlanması gerektiğini söyledi. Kaya, bitkisel ürünlerin bilinçsiz tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, özellikle kronik hastalığı bulunanların ve düzenli ilaç kullananların bu ürünleri tüketmeden önce sağlık uzmanlarına danışmalarının önem taşıdığını kaydetti.

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Aktar Çay
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