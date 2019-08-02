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Çayda mahsur kalan yavru köpeği vatandaş kurtardı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 02.08.2019 14:18 | Son Güncelleme

Siirt’te su içinde mahsur kalan yavru köpek bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Siirt kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Botan Çayı'nda kayalıkta mahsur kalan yavru köpeği çay kenarında piknik yapan bir vatandaş kurtardı. Botan Çayı'nda kayalıklarda uyuyan yavru köpek baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte suların yükselmesiyle karşıya geçemedi. Yavru köpek suda mahsur kaldı. Yavru köpeğin çığlıklarını duyan Mansur Alhan adlı vatandaş çaya girerek yavru köpeği kurtardı.

ÖLÜME TERK EDEMEDİ

Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan yavru köpeği kurtarmak için akıntıya rağmen çaya girdiğini belirten Alhan, çayın ortasında mahsur kalan köpeği ölüme terk edemediğini ve o yüzden suya girerek onu kurtardığını dile getirdi.

Yavru köpeğe Botan ismini verdiğini belirten Alhan, aç olduğunu düşündüğü köpek için balık yakaladığını da söyledi. Alhan, “Ona balıkta yakaladım, ikram ettim. Karnını doyurup göndereceğiz bu yavrucağı. Annesini arıyorum sağda, solda annesini göremedim. Ama bulacağım. Annesine teslim edeceğim” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Siirt yavru köpek vatandaş botan çayı

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