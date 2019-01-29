Çaydanlık şakasına maruz kalan teyzenin korku dolu anları

Fenomen haline gelen çaydanlık şakasına bir yenisi eklendi. Ancak bu seferki diğerlerini unutturacak kadar muhteşem yapıldı.

Çaydanlık şakasına maruz kalan teyzenin o anı ise izleyenleri gülme krizine soktu. İşte sosyal medyayı sallayan o çaydanlık şakası...

