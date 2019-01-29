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Çaydanlık şakasına maruz kalan teyzenin korku dolu anları

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 29.01.2019 19:29 | Son Güncelleme

Çaydanlık şakasına maruz kalan teyzenin videosu sosyal medyayı salladı.

Fenomen haline gelen çaydanlık şakasına bir yenisi eklendi. Ancak bu seferki diğerlerini unutturacak kadar muhteşem yapıldı.

Çaydanlık şakasına maruz kalan teyzenin o anı ise izleyenleri gülme krizine soktu. İşte sosyal medyayı sallayan o çaydanlık şakası...

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Teyze

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