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Çaydanlıkta bekleyen suyu neden ikinci kez kaynatmamalısınız?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.07.2019 11:17 | Son Güncelleme

Kettle'da kaynattığımız suyu unutup tekrar ısıtabilir ya da çaydanlıktaki suyun ikinci kez altını yakıp keyif yapmak isteriz. Bu hareketler çok masum gibi dursa da aslında sağlığımız için sorunlar yaratabilir.

Çaydanlıkta bekleyen suyu neden ikinci kez kaynatmamalısınız?

Bazı kaynaklar aynı suyu bir defadan fazla kaynatmanın iyi olmadığını söylüyor. Peki bu durum gerçekten doğru mu?

Yapılan bazı araştırmalar sonucunda aynı suyun ikinci kez ısıtıldığında tehlikeli bileşenlerin suda toplanacağı belirtilmiştir. Su, ikinci kez kaynadığında kalsiyum tuzları ortaya çıkabilir. Bu da safra ve böbrek taşına neden olabilir.

Bazı makalelerde ise içme suyunun yeniden kaynatılmasının tehlikeli olmadığı söylenir. Suyun birden fazla kaynatılması sonucunda arsenik, nitratlar ve florür açığa çıkar. Ancak bu durumun sağlık açısından riske yol açmayacak kadar küçük miktarlarda olduğu söylenir. Uzmanlar bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Peki konu hakkında sizin düşünceniz nedir?


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pratik bilgiler mutfak tüyoları

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