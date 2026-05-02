Çayına limon atanlar dikkat! Ünlü kardiyolog etkisini açıkladı

Sosyal medyada 'kardiyobey' olarak bilinen Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Youtube kanalında çeşitli sağlık ve sağlıklı yaşam konularını ele alıyor. Bu konulardan bir tanesi de çaya limon atmak oldu. Peki çaya limon atmak gerçekten bir şehir efsanesi mi?

Bu konuya açıklık getiren Doç. Dr. Muhammed Keskin çay- limon konusunu bilimsel veriler üzerinden değerlendirdi.

Keskin’in aktardığına göre limon, çayın içeriğinde bulunan bazı yararlı bileşenlerin vücut tarafından daha etkin kullanılmasına yardımcı oluyor. Bu durum, özellikle kalp sağlığı açısından faydalı olduğu bilinen çayın etkisini güçlendirebiliyor.

Limonun çayla birlikte tüketilmesinin bir diğer önemli sonucu ise demir emilimiyle ilgili. Çayda bulunan tanen adlı madde, demirin vücut tarafından kullanılmasını zorlaştırabiliyor. Limon ise bu etkiyi dengeleyerek demirin bağlanmasını azaltıyor. Bu nedenle demir eksikliği olan kişilerin çayı limonla tüketmesi daha avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Bunun yanı sıra limonlu çayın bağışıklık sistemi üzerinde de destekleyici bir etkisi bulunuyor. Özellikle soğuk havalarda düzenli tüketildiğinde vücudun direncini artırmaya katkı sağlayabiliyor.

Sindirim sistemi açısından da fayda sunan bu alışkanlık, yemek sonrasında tercih edildiğinde sindirimi kolaylaştırabiliyor. Aynı zamanda kan şekeri üzerinde dengeleyici bir etki oluşturarak insülin direnci riskinin azaltılmasına da yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre özellikle akşam yemeklerinden sonra tüketilen limonlu çay, hem sindirimi destekleyen hem de demir emilimini olumsuz etkilemeyen pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor.