Çayına limon atanlar dikkat! Ünlü kardiyolog etkisini açıkladı

Çayın içine limon sıkmak pek çok kişi için vazgeçilmez bir alışkanlık. Kimileri sadece tadını sevdiği için tercih ederken, kimileri de daha sağlıklı olduğunu düşünerek limonlu çay içiyor. Ancak bu yaygın alışkanlığın gerçekten bilimsel bir karşılığı olup olmadığı sıkça merak ediliyor. Ünlü Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin limonlu çayın sağlığa gerçekten bir etkisi olup olmadığını açıkladı.

Gökçen Kökden

Sosyal medyada 'kardiyobey' olarak bilinen Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Youtube kanalında çeşitli sağlık ve sağlıklı yaşam konularını ele alıyor. Bu konulardan bir tanesi de çaya limon atmak oldu. Peki çaya limon atmak gerçekten bir şehir efsanesi mi?

Bu konuya açıklık getiren Doç. Dr. Muhammed Keskin çay- limon konusunu bilimsel veriler üzerinden değerlendirdi.

Keskin’in aktardığına göre limon, çayın içeriğinde bulunan bazı yararlı bileşenlerin vücut tarafından daha etkin kullanılmasına yardımcı oluyor. Bu durum, özellikle kalp sağlığı açısından faydalı olduğu bilinen çayın etkisini güçlendirebiliyor.

Limonun çayla birlikte tüketilmesinin bir diğer önemli sonucu ise demir emilimiyle ilgili. Çayda bulunan tanen adlı madde, demirin vücut tarafından kullanılmasını zorlaştırabiliyor. Limon ise bu etkiyi dengeleyerek demirin bağlanmasını azaltıyor. Bu nedenle demir eksikliği olan kişilerin çayı limonla tüketmesi daha avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Bunun yanı sıra limonlu çayın bağışıklık sistemi üzerinde de destekleyici bir etkisi bulunuyor. Özellikle soğuk havalarda düzenli tüketildiğinde vücudun direncini artırmaya katkı sağlayabiliyor.

Sindirim sistemi açısından da fayda sunan bu alışkanlık, yemek sonrasında tercih edildiğinde sindirimi kolaylaştırabiliyor. Aynı zamanda kan şekeri üzerinde dengeleyici bir etki oluşturarak insülin direnci riskinin azaltılmasına da yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre özellikle akşam yemeklerinden sonra tüketilen limonlu çay, hem sindirimi destekleyen hem de demir emilimini olumsuz etkilemeyen pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saray mutfağının gizli lezzeti yıllar sonra yeniden keşfedildiSaray mutfağının gizli lezzeti yıllar sonra yeniden keşfedildi
Pazarda demeti 40 lira! Mucize besin kan şekerini sabitliyorPazarda demeti 40 lira! Mucize besin kan şekerini sabitliyor

En Çok Okunan Haberler
Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması

Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması

Attığı mesajlar ortaya çıktı! İğrenç ifadeler: "Ağzın boş mu, Etkiliyorsun beni"

Attığı mesajlar ortaya çıktı! İğrenç ifadeler: "Ağzın boş mu, Etkiliyorsun beni"

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Her şeyi bırakıp o köye yerleşti! Ne elektrik var ne de telefon

Her şeyi bırakıp o köye yerleşti! Ne elektrik var ne de telefon

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

