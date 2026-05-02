Saray mutfağının gizli lezzeti yıllar sonra yeniden keşfedildi

Osmanlı döneminde saray sofralarında yer aldığı bilinen ballı mahmudiye, günümüzde yeniden ilgi görmeye başladı. Geleneksel tariflerin gün yüzüne çıkarılmasıyla birlikte, bu özel yemek gastronomi meraklılarının dikkatini çekiyor.

Orta Asya ve İran etkilerinin izlerini de taşıyan yemek, tavuk etinin bal, kuru meyveler ve bademle pişirilmesiyle yapılıyor. Bu yönüyle Selçuklu ve daha eski Türk mutfak geleneğinin saraya taşındığını gösteren yemek, sadece lezzeti değil kültürel sürekliliği de ortaya koyuyor.

TARİHİ KÖKENİ SARAY SOFRALARINA UZANIYOR

Mahmudiye, Osmanlı saray mutfağında önemli bir yere sahipti. Tavuk eti, bal, badem ve çeşitli baharatlarla hazırlanan bu yemek, dönemin zengin ve çok katmanlı mutfak kültürünü yansıtıyor.

Yemeğin en dikkat çeken özelliği, tatlı ve tuzlu lezzetlerin bir arada sunulması. Balın verdiği hafif tatlılık, baharatlarla dengelenirken, tavuk etiyle birlikte farklı bir aroma ortaya çıkıyor. Bu yönüyle mahmudiye, klasik yemeklerden ayrışıyor.

GASTRONOMİDE YENİDEN KEŞFEDİLİYOR

Son yıllarda geleneksel tariflere olan ilginin artmasıyla birlikte, ballı mahmudiye gibi unutulmaya yüz tutmuş lezzetler yeniden mutfaklara giriyor. Restoranlar ve şefler, bu tür tarifleri modern dokunuşlarla yeniden yorumluyor.

Ballı mahmudiye için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (4 kişilik)

600 gram but ve tavuk göğsü

1 soğan

5-6 adet arpacık soğanı

100 gram tereyağı

80 gram kuru kayısı

50 gram kuş üzümü

50 gram badem

2 çubuk tarçın

2 yemek kaşığı bal

Tuz

Karabiber

Yarım limon

Üzeri için

Maydanoz

Yapılışı