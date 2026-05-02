Saray mutfağının gizli lezzeti yıllar sonra yeniden keşfedildi

Osmanlı saray mutfağının özel tariflerinden biri olan ballı mahmudiye, uzun yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Tavuk, bal ve baharatlarla hazırlanan bu yemek, hem tarihi hem de lezzetiyle dikkat çekiyor.

Osmanlı döneminde saray sofralarında yer aldığı bilinen ballı mahmudiye, günümüzde yeniden ilgi görmeye başladı. Geleneksel tariflerin gün yüzüne çıkarılmasıyla birlikte, bu özel yemek gastronomi meraklılarının dikkatini çekiyor.

Orta Asya ve İran etkilerinin izlerini de taşıyan yemek, tavuk etinin bal, kuru meyveler ve bademle pişirilmesiyle yapılıyor. Bu yönüyle Selçuklu ve daha eski Türk mutfak geleneğinin saraya taşındığını gösteren yemek, sadece lezzeti değil kültürel sürekliliği de ortaya koyuyor.

TARİHİ KÖKENİ SARAY SOFRALARINA UZANIYOR

Mahmudiye, Osmanlı saray mutfağında önemli bir yere sahipti. Tavuk eti, bal, badem ve çeşitli baharatlarla hazırlanan bu yemek, dönemin zengin ve çok katmanlı mutfak kültürünü yansıtıyor.

Yemeğin en dikkat çeken özelliği, tatlı ve tuzlu lezzetlerin bir arada sunulması. Balın verdiği hafif tatlılık, baharatlarla dengelenirken, tavuk etiyle birlikte farklı bir aroma ortaya çıkıyor. Bu yönüyle mahmudiye, klasik yemeklerden ayrışıyor.

GASTRONOMİDE YENİDEN KEŞFEDİLİYOR

Son yıllarda geleneksel tariflere olan ilginin artmasıyla birlikte, ballı mahmudiye gibi unutulmaya yüz tutmuş lezzetler yeniden mutfaklara giriyor. Restoranlar ve şefler, bu tür tarifleri modern dokunuşlarla yeniden yorumluyor.

Ballı mahmudiye için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (4 kişilik)

600 gram but ve tavuk göğsü
1 soğan
5-6 adet arpacık soğanı
100 gram tereyağı
80 gram kuru kayısı
50 gram kuş üzümü
50 gram badem
2 çubuk tarçın
2 yemek kaşığı bal
Tuz
Karabiber
Yarım limon
Üzeri için
Maydanoz

Yapılışı

  1. Tavuk eti kuşbaşı doğranır, derin bir tencereye alınarak üzerini geçecek kadar içme suyu eklenir.
  2. Tencere ocağa alınıp ilk kaynama aşamasına gelene kadar beklenir, kaynamayla suyun üzerinde oluşan beyaz köpük (kef) kevgirle alınır. Kef alındıktan sonra 8-10 dakika tavuklar haşlamaya bırakılır.
  3. Haşlanan tavuklar bir tabağa alınır. Başka bir tencerede tereyağı eritilir, küp küp kesilen soğanlar kavrulur. Ardından arpacık soğanlar da eklenerek kavurmaya devam edilir.
  4. Tavuklar soğanın kavrulduğu tencereye eklenir, üzerine bademler de katılarak kavurmaya devam edilir. Kuru kayısılar ikiye bölünerek üzümlerle tencereye eklenir, çubuk tarçınlar da konularak birkaç dakika üstü kapatılıp kavrulmaya bırakılır.
  5. Tuz, karabiber eklenir, tavuğun suyundan da iki kepçe tencereye konulup, biraz demlemeye bırakılır. Ardından yarım limonun suyu ve bal eklenir, altı kapatılır.
  6. Pişen yemek, üzerine eklenen maydanozla servis edilir.
