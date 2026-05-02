YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Dünyanın en iyi domatesleri belli oldu! Türkiye’den o ilçe listeye damga vurdu

Gastronomi alanında hazırladığı listelerle dünya genelinde dikkat çeken TasteAtlas, en iyi domates çeşitlerini sıraladı. Kullanıcı değerlendirmelerine göre oluşturulan “Dünyanın En İyi 10 Domatesi” listesi, farklı ülkelerden öne çıkan lezzetleri bir araya getirdi.

Gökçen Kökden

TasteAtlas, dünyanın en iyi domates çeşitlerini açıkladı. Listeye bakıldığında İtalya’nın domates çeşitleriyle güçlü bir şekilde öne çıktığı görülüyor. İlk 10’da tam 6 farklı İtalyan domatesi yer alırken, Yunanistan da listede ikinci sıraya yerleşen ülkelerden biri oldu.

Türkiye’den ise dikkat çeken bir isim listeye girmeyi başardı. Ankara’nın Ayaş ilçesiyle özdeşleşen ve kendine özgü aromasıyla bilinen Ayaş domatesi, dünyanın en iyi sekizinci domatesi seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

Anadolu’nun yerel lezzetlerinden biri olan Ayaş domatesi, daha önce Avrupa Birliği tarafından “korumalı menşe adı” (PDO) statüsüyle tescillenmişti. Bu özellik, ürünün sadece belirli bir bölgede ve geleneksel yöntemlerle üretildiğini garanti altına alıyor.

TasteAtlas’ın son listesi, yerel ürünlerin küresel ölçekte nasıl değer gördüğünü bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye’den bir lezzetin dünya sahnesinde yer alması dikkat çekti.

PEKİ AYAŞ DOMATESİNİ ÖZEL KILAN NE?

Ayaş domatesi tatlılık ve asiditenin dengeli olduğu bir lezzete sahiptir. Ne fazla ekşi ne de bayıcı derecede tatlıdır. Bu yüzden “eski domates tadı” olarak tanımlanır.

Sulu ama etli yapısı vardır. İç kısmı sulu, aynı zamanda dolgun ve etlidir. Salata ve kahvaltıda tercih edilmesinin en büyük nedeni de budur.

Toprak yapısı, gündüz–gece sıcaklık farkı, temiz su kaynakları yani tüm doğal yetiştirme koşulları domatesin aromasını doğrudan etkiler. Kabuğu ince olduğu için kolay yenir ve kesildiğinde yoğun domates kokusu yayar.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.