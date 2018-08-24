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Çaykur Rizespor 0 - 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Maç özeti)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.08.2018 21:32 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasınnın açılış maçında Çaykur Rizespor evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Maç golsüz sona erdi.

Çaykur Rizespor 0 - 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftası açılış karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesi 0-0 tamamlandı.

Mücadelede Çaykur Rizespor, topla daha çok oynayan ve daha çok pas yapan taraf olurken, Erzurumspor ise dikine paslarla kontraatak fırsatları aradı. Rizespor, daha çok akın yapmasına rağmen daha çok şut atan ve isabet sağlayan taraf Erzurumspor oldu. İki takım da etkili ataklar bulmasına rağmen fileleri havalandıramayınca mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 2'ye yükseltirken, Erzurumspor ilk puanını almayı başard. Rizespor, gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Erzurumspor ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un geliştirdiği atakta, sol kanattan Emrah Başsan'ın ceza sahası içerisine yerden ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top Özer Hurmacı'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinde yerden şutunda, filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı Mehmet Uslu çizgiden çevirmeyi başardı.
26. dakikada Arsen Khubulov'un soldan ceza sahası içerisine ortasında, altı pas içerisinde Emrah Başsan topa ilk hamlede iyi vuramadı. Aynı futbolcununun ikinci kez topu kontrol ettikten sonra dönüp vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
32. dakikada Umar'ın plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
41. dakikada sağ taraftan Samudio'nun ceza sahası çizgisi üzerine ortasında, Musa Çağıran'ın topu kontrol ettikten sonra vuruşunda kaleci Sehiç yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı.

İkinci yarı

60. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı köşe vuruşunda, sol kanattan Mehmet Uslu'nun ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Jach'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
73. dakikada Mustafa Saymak'ın yaklaşık 25 metreden şutunda, kaleye paralel giden meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı
78. dakikada Erhan Çelenk'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Munsy'in penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunda topu kaleci Gökhan Akkan kontrol etmeyi başardı.
88. dakikada Orhan Ovacıklı'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Robin Yalçın'ın kafa vuruşunda iyi yer tutan kaleci Sehiç topu kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fink (Dk.53 Orhan Ovacıklı), Brabec, Saadane (Dk.36 Jach), Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Ali Çamdalı, Musa Çağıran (Dk.70 Mustafa Saymak), Umar, Samudio, Muric
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehiç, Tolga Ünlü, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, Taylan Antalyalı, Arsen Khubulov (Dk.65 Erhan Çelenk), Özer Hurmacı (Dk.74 İbrahim Akdağ), Emrah Başsan (Dk.90 Auremir), Munsy
Sarı kartlar: Dk.81 Samudio (Çaykur Rizespor) Dk.69 Scuk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto Süper Lig

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