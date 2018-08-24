Çaykur Rizespor 0 - 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftası açılış karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesi 0-0 tamamlandı.

Mücadelede Çaykur Rizespor, topla daha çok oynayan ve daha çok pas yapan taraf olurken, Erzurumspor ise dikine paslarla kontraatak fırsatları aradı. Rizespor, daha çok akın yapmasına rağmen daha çok şut atan ve isabet sağlayan taraf Erzurumspor oldu. İki takım da etkili ataklar bulmasına rağmen fileleri havalandıramayınca mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 2'ye yükseltirken, Erzurumspor ilk puanını almayı başard. Rizespor, gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Erzurumspor ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un geliştirdiği atakta, sol kanattan Emrah Başsan'ın ceza sahası içerisine yerden ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top Özer Hurmacı'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinde yerden şutunda, filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı Mehmet Uslu çizgiden çevirmeyi başardı.

26. dakikada Arsen Khubulov'un soldan ceza sahası içerisine ortasında, altı pas içerisinde Emrah Başsan topa ilk hamlede iyi vuramadı. Aynı futbolcununun ikinci kez topu kontrol ettikten sonra dönüp vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

32. dakikada Umar'ın plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

41. dakikada sağ taraftan Samudio'nun ceza sahası çizgisi üzerine ortasında, Musa Çağıran'ın topu kontrol ettikten sonra vuruşunda kaleci Sehiç yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.