Çaykur Rizespor 2 - 2 Antalyaspor (Hazırlık maçı)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Antalyaspor, hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.
Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımların ilk hazırlık maçının ilk yarısı, Çaykur Rizespor'dan Braian Samudio'nun 17. dakikada, Antalyaspor'dan Yekta Kurtuluş'un 31. dakikada attığı gollerle 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıda Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'in 73. dakikada ve Antalyaspor'dan Souleymane Doukara'nın 89. dakikada attığı gollerle mücadele berabere sona erdi.
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