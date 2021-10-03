Çaykur Rizespor 2-3 Galatasaray (Maç sonucu)

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan ve kıran kırana geçen mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı.

Galatasaray, 5. dakikada Mustafa Muhammed'in attığı golle öne geçerken, Rizespor'a üstünlüğü getiren golleri 17. ve 26. dakikalarda Fin golcü Pohjanpalo kaydetti. 75. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Muhammed, tekrar eşitliği sağladı. 90+10. dakikada Morutan ağları sarstı ve karşılaşmayı sarı-kırmızılılar kazandı.

Galatasaray'da 86. dakikada Berkan Kutlu kırmızı kartla oyun dışında kalırken, kazanılan penaltıda topun başına geçen Boldrin çerçeveyi bulamadı ve 88. dakikada öne geçme şansını harcadı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Galatasaray puanını 14 yaparak 8. sıraya yerleşirken, galibiyeti olmayan Rizespor ise 1 puanda kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor'u konuk edecek, Rizespor ise Giresunspor deplasmanına gidecek.

FATİH TERİM'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Olimpik Marsilya maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Çaykur Didi Stadı'ndaki maça Galatasaray, Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Berkan Kutlu, Feghouli, Babel, Mohamed 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Gustavo Assunçao, Ömer Bayram, Morutan, Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Diagne yer aldı.

Fatih Terim, deplasmanda Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kaldıkları müsabakanın ilk 11'de görevlendirdiği isimlerden Marcao, cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Boey de Terim'in tercihi ile 21 kişilik kadro dışında kaldı. Tecrübeli teknik adam, Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu ise yedeğe çekti.

Bu oyuncuların yerine Yedlin, Alpaslan Öztürk, Babel, Mohamed ve Feghouli ilk 11'de şans buldu.

MUSLERA 400. MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev alarak sarı-kırmızılı formayla 400. resmi maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipte 11. sezonunu geçiren Muslera, 2011-2012 sezonundan bu yana 322 Süper Lig, 41 UEFA Şampiyonlar Ligi, 11 UEFA Avrupa Ligi, 19 Türkiye Kupası ve 7 TFF Süper Kupa maçında forma giydi.

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde 14 kupa sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takımda en çok kupa kazanan yabancı oyuncu rekorunun sahibi olan Muslera, 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa şampiyonluğu gördü.

RİZESPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 7. haftasında 3-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının 11'inde 6 değişikliğe gitti.

Rize temsilcisi, Galatasaray karşısına Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Dokoviç, Tyler Boyd, Boldrin, Kevin Dabo, Pohjanpalo, Umar, Sabo, Cemali Sertel 11'i ile çıktı.

Medipol Başkaşehir karşısında ilk 11'de başlayan Franzsız forvet Remy, Gökhan Gönül ve Yasın Pehlivan, sakatlıkları nedeni ile kadroda yer almadı. Alper Potuk, Alberk Koç ve Bolasie ise yedek kulübesinde görev bekledi.

Yeşil-mavili ekipte taraftarlar maça ilgi gösterdi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi.

GALATASARAY'DAN ERKEN GOL

Karşılaşmanın ilk dakikalarında topu ayğaında tutan ve Rizespor defansının açık vermesi için bol pas yapan Galatasaray, aradığı golü 5. dakikada buldu.

Ceza sahası içinde topu kontrol eden Mohamed, sol ayağıyla sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.

RİZESPOR DÖNDÜ, FAUL İTİRAZLARI

Geri düştükten sonra da kontrolü eline alamayan Rizespor, yakaladığı pozisyonları değerlendireren üstünlüğü ele geçirdi.

Önce 17. dakikada Sabo ceza sahası içi sol çaprazından topu içeriye çevirdi, kale sahası içinde Pohjanpalo vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle Galatasaraylı oyuncular uzun süre itirazlarda bulundu.

İlk golden 8 dakika sonra, 25. dakikada ise sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası Selim vuruşunu yaptı, rakipten dönen topu Pohjanpalo tamamladı, kendisinin ve takımının 2. golünü attı.

2. YARI BAŞINDA DEĞİŞİKLİKLER

İlk yarının kalan bölümünde sert bir oyun oynanırken, iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2. yarıya iki değişiklikle başladı ve Taylan ile Van Aanholt kenara gelirken, Ömer Bayram ve Halil Dervişoğlu oyuna dahil oldu.

HALİL NET POZİSYONU KAÇIRDI

yarıda rakip yarı alanda daha çok adamla yer alan ve ceza alanında pozisyon bulmak için tempoyu arttıran Galatasaray, 59. dakikada net pozisyonu harcadı.

Ceza sahası içinde topla buluşan Halil, uygun pozisyonda vuruşunu yaptı ama top yandan auta gitti.

MUHAMMED İLE EŞİTLİK GELDİ

dakikadan sonra daha çok risk almaya başlayan Galatasaray, beraberlik golünü ilk golünü atan golcüsü Muhammed ile buldu. dakikada Kerem'in pası sonrasında defansın arkasına sarkan Ömer Bayram, ceza sahası içindeki Muhammed'i tek pasta gördü ve Mısırlı golcü boş ağlara topu yuvarladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5' dakikada Galatasaray öne geçmeyi başardı. Feghouli'nin sağdan ceza sahasına ortasında Holmen'in uzaklaştırmak istediği top Mohamed'in önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktasının gerisinde kontrol edip vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1.

10' dakikada Berkan Kutlu'nun sol taraftan ceza yayı üzerine kat ettikten sonra sol ayağı ile vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

18' dakikada ev sahibi ekip ilk isabetli şutunda beraberliği yakaladı. Galatasaray defansında Berkan Kutlu'nun hatasında topu kapan Umar, ceza sahası sağında Sabo'nun önüne bıraktı. Bu futbolcunun altı pas içerisine ortasında, Pohjanpalo boş pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

25' dakikada ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Soldan Boldrin'in kullandığı kornerde, Sabo topu ön direkte kafa ile arkaya aşırdı. Selim Ay'ın arka direkte kafa vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak Pohjanpalo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, top bir kez daha filelere gitti: 2-1.

45+5' dakikada Van Aanholt'un soldan ceza sahası içerisine ortasında, savunmadan seken top Taylan Antalyalı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Gökhan Akkan uzanarak filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN

